Глава военной разведки Израиля уходит в отставку из-за провалов, приведших к нападению ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что генерал-майор Аарон Халива уйдет в отставку, как только будет выбран его преемник.

Халива признал, что его разведывательное управление не справилось с возложенной на нас задачей.

Он стал первым высокопоставленным лицом, ушедшим в отставку в связи с нападением, ставшим самым смертоносным в истории Израиля.

Израильские военные и сотрудники разведки пропустили или проигнорировали многочисленные предупреждения, что позволило боевикам ХАМАС прорвать в тот день пограничный забор в Газе и атаковать близлежащие израильские поселения, военные базы и музыкальный фестиваль. В результате нападения около 1200 израильтян и иностранцев - в основном гражданских лиц - были убиты. По подсчетам израильтян, еще 253 человека были взяты в заложники в Газе.

В ответ Израиль начал самую интенсивную в своей истории войну в Газе, поставив целью уничтожить ХАМАС и освободить заложников.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, в ходе конфликта погибли более 34 тысяч палестинцев в Газе, большинство из которых - дети и женщины.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что генерал-майор Халива «попросил прекратить его службу в связи с его ответственностью за события 7 октября как главы разведывательного управления».

В своем заявлении об отставке генерал написал: «С тех пор я ношу этот черный день с собой, день за днем, ночь за ночью. Я буду вечно носить с собой ужасную боль войны».