Продажа Nordic Aviation Group застопорилась из-за отсутствия подходящих покупателей, однако для единственного самолета авиакомпании Nordica работа все-таки нашлась - под жарким тропическим солнцем.
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Самолет Nordica удалось пристроить во Вьетнаме
В феврале 2024 года портал авиационных новостей ch-aviation сообщил, что единственный самолет, состоящий на балансе компании Nordica (входит в состав Nordic Aviation Group), - Airbus 320-200 - выполняет рейсы для бюджетного вьетнамского авиаперевозчика Bamboo Airways.