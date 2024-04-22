Самолет Nordica удалось пристроить во Вьетнаме

В феврале 2024 года портал авиационных новостей ch-aviation сообщил, что единственный самолет, состоящий на балансе компании Nordica (входит в состав Nordic Aviation Group), - Airbus 320-200 - выполняет рейсы для бюджетного вьетнамского авиаперевозчика Bamboo Airways.