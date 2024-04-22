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Самолет Nordica удалось пристроить во Вьетнаме

Кристер Киви rus.postimees.ee
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Nordica эксплуатирует Airbus 320-200 с октября 2022 года.
Nordica эксплуатирует Airbus 320-200 с октября 2022 года. Фото: Otto Küng

Продажа Nordic Aviation Group застопорилась из-за отсутствия подходящих покупателей, однако для единственного самолета авиакомпании Nordica работа все-таки нашлась - под жарким тропическим солнцем.

В феврале 2024 года портал авиационных новостей ch-aviation сообщил, что единственный самолет, состоящий на балансе компании Nordica (входит в состав Nordic Aviation Group), - Airbus 320-200 - выполняет рейсы для бюджетного вьетнамского авиаперевозчика Bamboo Airways.

«Nordic Aviation Group эксплуатирует самолет Airbus A320 во Вьетнаме по заказу Bamboo Airways. Точные условия контракта конфиденциальны», - заявила специалист по цифровым коммуникациям Nordic Aviation Group Вероника Горбатенко.

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