Россияне используют новый способ защиты своих нефтеперерабатывающих заводов

Перевод: Валерия Ермакова

Радий Хабиров, глава компании «Башнефть» в Башкортостане, входящей в ПАО НК «Роснефть», сообщил российским СМИ в пятницу, что на их нефтеперерабатывающем заводе были установлены защитные сетки. «Мы не остановимся на достигнутом. Есть несколько новых решений, о которых я пока не буду говорить. Они засекречены. Но поверьте, мы очень обеспокоены угрозой нападения», - цитирует Хабирова «Башинформ».

Месяц назад крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти», подвергся атаке дронов в Самарской области, в результате чего начался пожар. Это был один из самых мощных НПЗ в этом регионе, производственная мощность которого достигала семи миллионов тонн в год.

В последние месяцы много говорилось об успешных атаках Украины на российскую нефтяную промышленность, в результате которых, по данным различных аналитических агентств, из строя было выведено до шестой части мощностей российских НПЗ.

Однако, по подсчетам Reuters, россиянам уже удалось восстановить почти треть поврежденных мощностей. Если в марте около 14 процентов мощностей НПЗ были выведены из строя, то сейчас эта цифра колеблется в районе 10 процентов. Из-за отсутствия достаточных мощностей для хранения россиянам пришлось экспортировать больше сырой нефти, а также импортировать больше бензина.

В начале апреля Россия заявила о том, что сможет отремонтировать все поврежденное технологическое оборудование в течение двух месяцев. Министр энергетики Николай Шульгинов пообещал, что все поврежденные НПЗ в стране будут перезапущены к началу июня.