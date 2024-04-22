СМИ: Кадыров тяжело болен, смена власти может произойти в ближайшее время

По информации издания, у Кадыров развился панкреонекроз - заболевание, при котором часть поджелудочной железы отмирает.

«Факт болезни Кадырова официально отрицают, и в первую очередь это делает он сам и люди из его ближнего круга. Однако есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно выраженные изменения в его внешнем виде, поведении и рабочем графике», - отмечает издание.

«Кадыров болен, но перед Кремлем стоит серьезная проблема - как в самом сложном регионе России по возможности безболезненным способом подготовиться к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время», - отмечает «Новая Газета Европа».

Издание сообщает, что некроз клеток поджелудочной железы был диагностирован у Кадырова еще в январе 2019 года.

Тогда Кадыров даже не скрывал, что вынужден уйти в отпуск и какое-то время будет недоступен.

В середине сентября 2023 года в Telegram-каналах (в частности, в оппозиционном чеченском Telegram-канале NIYSO) также появилась информация о плохом состоянии здоровья Кадырова и что он якобы "впал в кому".

Официальные представители Чечни последовательно отрицают слухи о плохом состоянии здоровья Кадыров.