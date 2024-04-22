«Новости в 7» за 22 апреля: День открытых дверей в Рийгикогу, поддельных автономеров все больше, изготовителям маскировочных сетей требуется новое место и уникальные артисты приглашают в вечернее кабаре

Сегодня в выпуске:

- Эстонский парламент отметил свою 105-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. Насколько популярна возможность заглянуть во все уголки Рийгикогу и какие сюрпризы политики приготовили для посетителей - в нашем репортаже

- Это важно: сколько учителей не хватает в школах Ида-Вирумаа и куда в конце лета можно будет улететь напрямую из Таллинна?

- На наших дорогах неожиданно становится все больше автомобилей с поддельными номерами. Почему самодельные номерные знаки, продающиеся в сети, являются незаконными и какое наказание может грозить за их использование, выясняла наш корреспондент

- В процентном отношении Эстония помогает Украине больше всех стран в мире. Наряду с прямой финансовой, военной и гуманитарной поддержкой, многие жители нашей страны оказывают помощь и своим трудом. За тем, как жительницы Тарту плетут маскировочные сети, наблюдал наш специальный корреспондент

- Это интересно: как сделать так, чтобы электропровода никогда больше не запутывались и уникальная возможность для путешествий домашних любимцев

- Танцы и песни, магия и трюки: кабаре - особенно с элементами фрик-шоу - является магнитом для талантов всех мастей. На необычайный яркий и зрелищный вечер в стиле кабаре заглянула и наша съемочная группа.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 апреля.