Британские авиакомпании сталкиваются с глушением GPS в Балтийском регионе. Подозрения падают на российских военных

Согласно исследованию, с августа прошлого года около 46 тысяч самолетов столкнулись с проблемами со спутниковой навигацией, находясь в воздушном пространстве стран Балтийского региона, граничащих с Россией.

Спутниковая система GPS является частью навигационной системы воздушного судна, и помехи в ней могут представлять угрозу безопасности полета. Самолеты также получали ложные данные, которые вынуждали экипаж отклоняться от курса, чтобы избежать препятствий, которых на самом деле не было, говорится в исследовании.

В частности, о помехах на более чем 2300 своих рейсов отчиталась авиакомпания Ryanair, Wizz Air - на почти 1400, British Airways - на 82, а EasyJet - на четырех. Единственным крупным британским авиаперевозчиком, который не пострадал от подавления GPS, стала авиакомпания Virgin Atlantic, самолеты которой не летают через этот регион, отмечается в исследовании.

Журналисты и исследователи пришли к выводу, что число подобных инцидентов увеличилось с менее чем 50 в неделю в прошлом году до более чем 350 в неделю в марте 2024 года.

«Крайне безответственно»

Как заявил Sun военный эксперт Джек Уотлинг, сотрудничающий с британским Королевским институтом объединенных исследований (RUSI), глушение сигнала GPS давно используют российские военные, распространяя его на территорию стран НАТО.

«Везде, где есть крупный российский гарнизон, вы увидите сбой в GPS», - сказал он, отметив, что такой гарнизон есть в Калининграде, который граничит с Литвой и Польшей.