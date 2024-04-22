Национальная библиотека Эстонии и квартал Ротерманни открыли сегодня летнюю библиотеку, где можно брать книги, но приносить их обратно не обязательно. На открытии состоялся вечер чтения с писателем Урмасом Вади.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В квартале Ротерманни открылась летняя библиотека
Писатель прочитал отрывки из своего последнего произведения «Обратная сторона луны», которое также было номинировано на ежегодную литературную премию Эстонского культурного фонда.
Летнюю библиотеку можно официально посетить с 23 апреля по сентябрь каждый день с 9:00 до 19:00.
Прошлым летом более трех тысяч книг на эстонском и иностранных языках получили новую жизнь.