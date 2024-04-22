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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В квартале Ротерманни открылась летняя библиотека

Константин Седнев rus.postimees.ee
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Национальная библиотека Эстонии и квартал Ротерманни открыли сегодня летнюю библиотеку, где можно брать книги, но приносить их обратно не обязательно. На открытии состоялся вечер чтения с писателем Урмасом Вади.

Писатель прочитал отрывки из своего последнего произведения «Обратная сторона луны», которое также было номинировано на ежегодную литературную премию Эстонского культурного фонда.

Летнюю библиотеку можно официально посетить с 23 апреля по сентябрь каждый день с 9:00 до 19:00.

Прошлым летом более трех тысяч книг на эстонском и иностранных языках получили новую жизнь.

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