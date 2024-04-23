Жаркое «мероприятие советского образца»: как прошла встреча нарвитян с мэром

Сам Яан Тоотс тоже остался доволен встречей. «Это - часть моей работы. Я встречаюсь с горожанами обычно раз в две недели, и каждый раз ко мне приходит по шесть-семь человек, а если больше, то встречи переносятся и на следующий день», - рассказал мэр Rus.Postimees, добавив, что присланные ему письменно вопросы тоже не остаются без ответов.

«Сложных вопросов для меня сегодня не прозвучало, но самым интересным вопросом был вопрос о гражданских правах. Но, к сожалению, горуправа не может этим заниматься, для этого у нас есть полиция, КАПО и правительство. К ним можно обратиться в случае нарушения гражданских прав, но не в горуправу», - сказал Тоотс. По его словам, подобные встречи можно было бы организовать раз в квартал, то есть четыре раза в год.

На встрече присутствовали и некоторые депутаты городского собрания, в том числе и депутат от фракции Respekt Яна Кондрашова. «Здорово, что за шесть месяцев состоялась-таки встреча с горожанами. Формат напомнил мне мероприятия советского образца из далекого детства, глазами невольно искала плакаты на стенах с советскими лозунгами», - поделилась впечатлениями Кондрашова, добавив, что часть жителей не получили ответы на свои вопросы, и они говорили об этом между собой, выходя из зала. «Вице-мэр Олег Карпиков на фоне остальных был самым уверенным и компетентным», - добавила депутат.