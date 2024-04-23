В понедельник в нарвском культурном доме «Ругодив» состоялась встреча мэра Нарвы Яана Тоотса с горожанами. Народу пришло не очень много, но дискуссия развернулась жаркая.
Жаркое «мероприятие советского образца»: как прошла встреча нарвитян с мэром
Всего пообщаться с мэром пришло около 50 нарвитян. У всех была возможность отправить вопросы мэру заранее или задать их прямо на месте. Встреча началась с того, что мэру зачитывались присланные вопросы, а он давал на них ответы. Также на встрече присутствовали два вице-мэра - Олег Карпиков и Мессурме Писарева.
В основном горожан волновали муниципальные вопросы - заброшенные здания, состояние дорог, вопросы здравоохранения и, конечно же, цены на отопление, которые в следующем году обещают стать еще больше.
Довольно эмоционально обсуждался вопрос гражданского права - по версии одного из нарвитян, городская управа делает недостаточно работы по просвещению горожан, когда дело касается их прав. Были заданы вопросы, которые касаются здания ДК «Герасимова», ситуации с нехваткой учителей для нового учебного года, а также вопросы, связанные с приглашением Яна Тоотса в Таджикистан.
Не все вопросы отличались адекватностью, кто-то просто пришел, чтобы поделиться негодованием, пожаловаться на жизнь или сделать деловые предложения мэру. Но Тоотс держался спокойно и уверенно. Встреча заняла около двух часов, некоторые нарвитяне остались довольны, кто-то даже попросил у мэра автограф.
«На все вопросы ответил, молодец! Я встречей очень довольна, так что большое спасибо Яану», - сказала жительница Нарвы Татьяна.
«Не совсем то, что я ожидала, но было интересно послушать, что мэр говорит, и вице-мэр тоже активно отвечал на вопросы. Правда, слов много, а что на деле будет - время покажет», - добавила нарвитянка Лидия.
Сам Яан Тоотс тоже остался доволен встречей. «Это - часть моей работы. Я встречаюсь с горожанами обычно раз в две недели, и каждый раз ко мне приходит по шесть-семь человек, а если больше, то встречи переносятся и на следующий день», - рассказал мэр Rus.Postimees, добавив, что присланные ему письменно вопросы тоже не остаются без ответов.
«Сложных вопросов для меня сегодня не прозвучало, но самым интересным вопросом был вопрос о гражданских правах. Но, к сожалению, горуправа не может этим заниматься, для этого у нас есть полиция, КАПО и правительство. К ним можно обратиться в случае нарушения гражданских прав, но не в горуправу», - сказал Тоотс. По его словам, подобные встречи можно было бы организовать раз в квартал, то есть четыре раза в год.
На встрече присутствовали и некоторые депутаты городского собрания, в том числе и депутат от фракции Respekt Яна Кондрашова. «Здорово, что за шесть месяцев состоялась-таки встреча с горожанами. Формат напомнил мне мероприятия советского образца из далекого детства, глазами невольно искала плакаты на стенах с советскими лозунгами», - поделилась впечатлениями Кондрашова, добавив, что часть жителей не получили ответы на свои вопросы, и они говорили об этом между собой, выходя из зала. «Вице-мэр Олег Карпиков на фоне остальных был самым уверенным и компетентным», - добавила депутат.