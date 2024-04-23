Журналисты: Тянак стал одним из сильнейших разочарований. Титул начал ускользать

Тони Хейнонен поставил нашему гонщику семь баллов из десяти.

«Почти третий сезон подряд Тянак находится не в лучшей форме. На ралли Хорватии задача также оказалась непростой. Эстонский гонщик может упустить титул чемпиона. Но если посмотреть на хорошие стороны, то Тянак заработал второй лучший результат на соревновании», - пишет журналист.

Аки Хиетавала поставил Тянаку семь с плюсом.

«И снова спокойная гонка, так ни разу и не показавшая уровень. В пятницу гонка была практически проиграна. Хотя показатели времени улучшились, это довольно слабое утешение. К счастью для Тянака, новая система принесла ему солидные очки», - рассуждает он.

Вилле Хирвонен ограничился шестью баллами.

«Хотя сезон еще только начинается, я считаю Тянака одним из самых больших разочарований. Думал, что Тянак, вернувшись в Hyundai, сможет сразу показать результат. Но этого не произошло. Он по-прежнему пытается найти баланс между скоростью и уверенностью. Будем надеяться, что с началом так называемого гравийного сезона он сумеет собраться. Было бы здорово увидеть, как Тянак, Тьерри Невилл и Элфин Эванс бьются за титул», - прокомментировал он.

По итогам четырех туров чемпионата мира лидер серии Тьерри Невилл набрал в общей сложности 86 очков. Эванс проигрывает ему шесть, Эдриен Фурмо с 27 и Тянак с 33 очка. Сезон продолжится через две с половиной недели ралли в Португалии.