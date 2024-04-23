Ни пуха ни пера ⟩ Сегодня гимназисты сдают экзамен по эстонскому языку как второму

Министр образования и науки Кристина Каллас по случаю начала экзаменационного периода обратится к абитуриентам в 10:00 перед экзаменом по эстонскому языку как второму языку на «Радио 4».

Этой весной государственные экзамены состоятся в Эстонии в 28-й раз. На госэкзамен по эстонскому языку как второму языку зарегистрировались 2650 человек. Госкзамен по английскому языку пройдет 2 мая, а госэкзамен по математике - 23 мая.

Выпускники гимназий имеют возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму языку, математике и английскому языку. Вместо государственного экзамена по английскому языку также можно выбрать международно признанный экзамен по иностранному языку. На госэкзамен по английскому языку зарегистрировались 4570 абитуриентов, а на экзамен по математике - 9867 человек.

Всего на государственные экзамены в этом году зарегистрировался 12 131 человек, из них 9 727 - нынешние абитуриенты, 730 - молодые люди, закончившие гимназию ранее, и 1 674 - учащиеся профессионально-технических учебных заведений.

Госэкзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и оценивает навыки чтения и письма. Задания в разделе чтения основаны на текстах, представляющих художественную и научно-популярную литературу. В письменной части экзаменуемый должен создать аргументированное эссе объемом в 400 слов и озаглавить его.

Государственный экзамен по эстонскому языку начнется во вторник в 10 и закончится в 16 часов. Подробная информация о темах экзамена будет опубликована на сайте Департамента по делам образования и молодежи не позднее 16 часов.

Письменная часть государственного экзамена по эстонскому языку как второму языку пройдет 23 апреля, устная - с 23 по 26 апреля. Экзамен оценивает языковые навыки на уровне B2 и состоит из пяти разделов: письмо, восприятие на слух, чтение, структура языка и разговорная речь.

Если абитуриент не сможет присутствовать на основном экзамене, он может зарегистрироваться на дополнительный экзамен. Дополнительный экзамен по эстонскому языку пройдет 20 мая, а дополнительный экзамен по эстонскому языку как второму языку - 27 и 28 мая. Для участия в дополнительном экзамене необходимо подать заявление в Департамент по делам образования и молодежи.

Международные экзамены по иностранному языку в этом учебном году в основном уже состоялись, но экзамены Goethe Zertifikat на категории B1 и B2 по немецкому языку состоятся позднее, с 13 по 17 мая.

Результаты госэкзаменов будут объявлены не позднее 18 июня в информационной системе экзаменов и на государственном портале eesti.ee.