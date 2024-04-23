Пяртель-Пеэтер Пере: уборка снега в городе ведется, в том числе и в апреле

«Уборка снега в городе ведется, в том числе и в апреле. Вчера утром я встречался с руководителями отдела зимнего содержания дорог в Таллиннсом департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства (KeKo). Говоря официальным языком, “зимний уровень готовности” действует до 1 мая. Согласно государственному постановлению и действующим в столице контрактам на уборку снега, у нас зима. Если посмотреть на улицу, то похоже, что так оно и есть», - отметил он.

Пере порекомендовал быть осторожными при ходьбе и на всякий случай не ездить на велосипеде или самокате без зимних шин, а при вождении автомобиля снижать скорость. «Давайте не будем спешить. Доберемся безопасно сами и будем внимательны к другим», - заявил Пере.

Он пообещал обновить существующие контракты на зимнее обслуживание и заключить дополнительный контракт для тротуаров на следующую зиму. «Город начнет убирать снег с тротуаров. Заявку объявим в мае, после того как проанализируем стоимость и внесем изменения в бюджет. Мы идем по графику, будем готовы», - подтвердил он.

«На улице прекрасная погода. Если запастись временем и терпением, возможно, удастся насладиться и зрелищем природы», - сказал Пере.