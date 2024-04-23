Ляэнеметс поехал убеждать Пюхтицкий монастырь выйти из подчинения Москвы

«Мы, конечно, проясним позицию правительства по проблемам, касающимся прямого подчинения Пюхтицкого монастыря, а также церквей и приходов российскому патриарху, а по сути - кремлевскому режиму и связанным с ними вопросам безопасности», - сказал Ляэнеметс радионовостям ERR.

«Скорее всего, также поднимем вопрос о том, может ли и каким образом сам монастырь предпринять какие-то шаги, чтобы прекратить это подчинение», - добавил он, выразив уверенность в том, что в монастыре серьезно отнесутся к этому вопросу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в этом вопросе не было никакой эскалации, и на сегодня мы высказали две вещи: во-первых, очень четко обозначили видение правительства, что с точки зрения логики безопасности невозможно подчиняться религиозному лидеру, который заявил, что эстонское государство не должно существовать. С другой стороны, мы постараемся дать им возможность сделать все это в соответствии с их собственным решением, так, как они посчитают нужным», - пояснил министр.