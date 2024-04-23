Спортсменка, солгавшая, что больна раком, получила суровое наказание

В январе этого года 22-летняя легкоатлетка сдала положительные допинг-тесты. В ее анализах обнаружили ЭПО (эритропоэтин - один из гормонов почек) и следы тестостерона.

Отец Бенфарес, который также является и ее тренером, заявил, что в августе прошлого года у его дочери диагностировали рак кости. По его словам, из-за химиотерапии в кровь попали запрещенные в спорте вещества, при этом тренер и спортсменка забыли подать ходатайство об исключении.

Расследование велось долго. Выяснилось, что это был простой обман: у спортсменки не было онкологического заболевания. В итоге немецкое антидопинговое агентство наказало Сару Бенфарес пятилетней дисквалификацией.

Те же препараты, что были обнаружены в допинг-пробе Сары Бенфарес, были обнаружены и в пробе ее сестры Софии. Последняя в августе прошлого года завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы U20.

Самым высоким достижением ее старшей сестры стал титул чемпионки Германии в 10-километровом шоссейном забеге, завоеванный два года назад.