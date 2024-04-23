Т1 заключил с Tallinna Ehitustrust OÜ договор на строительство магазина Lidl на первом этаже центра.
Подготовка к строительству Lidl в таллиннском торговом центре начнется в мае
Новый магазин Lidl будет расположен в части Т1, выходящей на центр города. Торговая площадь составит 1400 квадратных метров, а общая арендная площадь - 2100 квадратных метров. Это первый в Эстонии магазин Lidl, который будет расположен в торговом центре.
Tallinna Ehitustrust является строительным партнером T1, руководящим проектированием и выполняет ряд строительных работ в рамках реконструкции центра. Ранее Tallinna Ehitustrust уже построил для Lidl шесть магазинов, расположенных в Таллинне, Пярну, Нарве, Раквере и Курессааре. В настоящее время компания ведет строительство нового Lidl в Таллинне на Мустамяэ-теэ.
«Команда Ehitustrust имеет опыт строительства нескольких крупных торговых центров, например, Lõunakeskus в Тарту. Строительство магазина Lidl в Т1 - серьезный и ответственный проект, подготовительная работа над которым уже идет. Первые видимые изменения произойдут в мае, когда мы начнем преобразование существующих площадей и подготовку к строительству», - сказал член правления Tallinna Ehitustrust Ээрик Сташкевич.
«В ходе обновления Т1 Ehitustrust зарекомендовал себя в качестве профессионального партнера. Опыт Ehitustrust в работе с объектами в сфере торговли гарантирует, что при обновлении центра и строительстве магазина Lidl мы сотрудничаем с отличным партнером», - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
Хыбе добавил, что в будущем в Т1 будут работать два супермаркета - действующий здесь с самого начала Selver и новый Lidl: «Клиенты от этого только выиграют, а привлекательность T1 вырастет».
В марте 2024 года Lidl Eesti OÜ и собственник центра Т1 Lintgen OÜ подписали договор об открытии магазина Lidl в Т1.
Основанный в 2017 году Tallinna Ehitustrust OÜ является дочерним предприятием Ehitustrust AS, чьими последними наиболее значимыми проектами в Таллинне стали высотное здание Skyon, отель L'Embitu, Koge Maja на улице Лоотси и здание K в творческом городке Теллискиви.
В прошлом году T1 совместно с Tallinna Ehitustrust завершил первый этап переделки третьего этажа, где сейчас работают несколько спортивных и хобби-клубов, а также предприятия, предлагающие услуги в сфере медицины и благополучия. Совершенно новый облик и функциональность получили сдаваемые в аренду помещения и зоны общего пользования на общей площади 16 000 квадратных метров, что составляет почти пятую часть всего центра Т1.
В торговле Т1 сосредоточился на аутлетах, расположенных на первых двух этажах центра. Также за последние годы намного удобнее стали доступ к Т1 и перемещение по центру.