Подготовка к строительству Lidl в таллиннском торговом центре начнется в мае

Новый магазин Lidl будет расположен в части Т1, выходящей на центр города. Торговая площадь составит 1400 квадратных метров, а общая арендная площадь - 2100 квадратных метров. Это первый в Эстонии магазин Lidl, который будет расположен в торговом центре.

Tallinna Ehitustrust является строительным партнером T1, руководящим проектированием и выполняет ряд строительных работ в рамках реконструкции центра. Ранее Tallinna Ehitustrust уже построил для Lidl шесть магазинов, расположенных в Таллинне, Пярну, Нарве, Раквере и Курессааре. В настоящее время компания ведет строительство нового Lidl в Таллинне на Мустамяэ-теэ.

«Команда Ehitustrust имеет опыт строительства нескольких крупных торговых центров, например, Lõunakeskus в Тарту. Строительство магазина Lidl в Т1 - серьезный и ответственный проект, подготовительная работа над которым уже идет. Первые видимые изменения произойдут в мае, когда мы начнем преобразование существующих площадей и подготовку к строительству», - сказал член правления Tallinna Ehitustrust Ээрик Сташкевич.

«В ходе обновления Т1 Ehitustrust зарекомендовал себя в качестве профессионального партнера. Опыт Ehitustrust в работе с объектами в сфере торговли гарантирует, что при обновлении центра и строительстве магазина Lidl мы сотрудничаем с отличным партнером», - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.