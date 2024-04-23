Шок ⟩ На чемпионате мира злоумышленник разбил ломом стекло машины эстонских гонщиков

Эстонский экипаж (Ромет Юргенсон и Сийм Оя) завоевал первое место в юниорской категории на чемпионате мира по ралли в Хорватии. Однако перед стартом последнего спецучастка произошел опасный инцидент: их машину атаковал неизвестный, который ломом разбил лобовое стекло. К счастью, это не помешало выступлению эстонской команды. Юргенсон обратился к организаторам и полиции, чтобы прояснить ситуацию.
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В серии юниорского чемпионата мира (JWRC) Юргенсон выступает впервые, но ралли в Хорватии стало его четвертым стартом чемпионата мира. Юргенсон, занявший второе место в Швеции на стартовом этапе JWRC, одержал уверенную победу в Хорватии, опередив ближайшего преследователя Гилла Тейлора более чем на две с половиной минуты.