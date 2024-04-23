Omniva: сложные погодные условия мешают работе курьеров, доставка посылок и почты затруднена

По словам руководителя отдела логистики и курьерской сети Omniva Baltikum Кристи Унт, наиболее трудными регионами являются Таллинн, Кейла и удаленные сельские районы, где доставка периодики, писем и посылок осуществляется частично или будет осуществлена только завтра. Также работа курьеров затруднена в Вильяндимаа.

«Большая часть нашего автопарка уже ездит на летней резине, что затрудняет и делает опасным передвижение в неожиданных зимних погодных условиях. Мы доставим все отправления нашим клиентам как можно скорее, но также должны заботиться о безопасности и благополучии курьеров», - сказала Унт и попросила всех клиентов Omniva проявить понимание и снисходительное отношение.