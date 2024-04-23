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Девелопер: охлаждение на строительном рынке идет на пользу

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Рядные дома микрорайона Iseära.
Рядные дома микрорайона Iseära. Фото: Liven

Девелопер Liven, который за последние два месяца приступает к строительным работам уже во втором жилом комплексе, считает, что сейчас строить проще, чем несколько лет назад.

«Когда несколько лет назад строилось много объектов одновременно, было сложнее найти подходящих строителей, потому что все были заняты. Охлаждение рынка оказалось для нас благоприятным: в марте мы начали строительные работы на проекте Regat 3 в Пирита, а через несколько недель сможем приступить к следующему этапу развития микрорайона Iseära», - сказал генеральный директор Liven AS Андеро Лаур.

Многоквартирные дома микрорайона Iseära.
Многоквартирные дома микрорайона Iseära. Фото: Liven

Микрорайон Iseära в стиле города-сада, расположенный на берегу озера Харку, состоит из 38 рядных и 13 многоквартирных домов, восемь из которых уже построены, а пять будут сданы этим летом. Редкостью для многоквартирных домов является земляное отопление, что способствует экономии энергии и свидетельствует о бережном отношении к окружающей среде. В центре микрорайона планируются детские площадки и зеленая зона, а также откроет свои двери детский сад.

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