Bolt внес изменения в работу услуг из-за неожиданного снегопада

Пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Алексиус сказала, что их приоритетом всегда является безопасность клиентов и поставщиков услуг. «Поэтому мы решили временно приостановить услуги аренды электросамокатов и велосипедов и напоминаем, что водители также должны быть особенно внимательны. Также мы желаем водителям и курьерам нашего сервиса совместного использования автомобилей безопасного передвижения».

Сервис аренды электросамокатов Bolt был временно приостановлен в Таллинне и Хаапсалу. «Мы следим за погодными условиями в других городах и на основе этого принимаем решения о возобновлении или закрытии сервиса», - сказала Алексиус.

Учитывая сложные погодные условия, Bolt просит клиентов быть терпеливыми, так как время ожидания может быть дольше обычного. Компания постоянно следит за ситуацией и предпринимает все необходимые шаги, чтобы сервис был максимально безопасным.