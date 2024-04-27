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ЮРИ КУУСКЕМАА Башня Ассауве во дворе пастуха Ассо

Юри Куускемаа
, искусствовед, историк
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В XIV веке заключенный в каменных стенах город начали расширять. С южной стороны были установлены ворота Харью и Карья, а на стене между ними была возведена башня, которая нам известна как «Ассауве».
В XIV веке заключенный в каменных стенах город начали расширять. С южной стороны были установлены ворота Харью и Карья, а на стене между ними была возведена башня, которая нам известна как «Ассауве». Фото: Тайро Луттер
  • Расположенный напротив Красный монастырь к праведности никакого отношения не имел
  • Свою оборонную задачу башня Ассауве начала выполнять во время Ливонской войны
  • В царское время, в 1793 году, башня была продана в частную собственность и превращена в конюшню

Клио помнит, как во дворе пастуха Ассо была возведена башня под названием Ассауве, пишет искусствовед Юри Куускемаа.

На первый взгляд, название «Ассауве» кажется непонятным и чужестранным. Проблема в немецкой письменности XIV века. Как известно, у немцев, как и у наших островитян, нет буквы Õ. Кроме того, вместо U они предпочитали писать V или W. Если принять все это во внимание, то непонятное Assauwe превращается во вполне эстонское Asso õu (двор Ассо).

Примерно в 1370-е годы городским пастухом был человек по имени Ассо, у которого имелся дом с участком. В то время заключенный в каменных стенах город начал расширять свои границы. С южной стороны были установлены ворота Харью и Карья, а на стене между ними (на тот момент ее высота составляла всего четыре с половиной метра) была возведена башня, которую мы называем «Ассауве». Получается, что частично она располагалась на участке пастуха.

Как установили исследования, изначально башня была полукруглой, трехэтажной и высотой девять с половиной метров. На первом этаже находился пороховой склад, на втором - комната для команды, а над ней - открытый оборонительный этаж для размещения катапульт, то есть камнеметательных машин.

С развитием военных технологий и появлением пушек приходилось учитывать их большую разрушительную силу. Стены строились более толстыми, а башни - более прочными, они оснащались бойницами, каминами и крышами. Известно, что в первой половине XV века прошло целых две волны модернизации.

В 1560 году войска Ивана Грозного впервые появились под Таллинном. Последовали две осады города в 1570-1571 и 1577 годах.

Башня приобрела подковообразную форму, ее стены стали толще, было надстроено еще два этажа. На последнем, пятом, появилось помещение с высокими сводчатыми потолками и амбразурой, направленной на юг. Башню венчала коническая крыша, и теперь ее высота превышала 20 метров. К фортификационным сооружениям в то время также относился заполненный водой ров перед внешней стороной башни. Примыкающая стена тоже была укреплена.

После постройки башня Ассауве простояла в неизменном виде и полном покое около полутора веков. В те времена у башни был очень своеобразный сосед на другой стороне улицы Мюйривахе - Красный монастырь. К монастырской праведности он не имел ни малейшего отношения. Наоборот, в то время так назывался публичный дом, или бордель, который был закрыт из-за массового распространения сифилиса в 1530 году.

Свою оборонную функцию башня Ассауве начала выполнять в 1558 году, когда вспыхнула Ливонская война. В 1560 году войска Ивана Грозного впервые появились под Таллинном. Последовали две осады города в 1570-1571 и 1577 годах, в ходе которых русские артиллерийские батареи довольно усердно обстреливали город с Тынисмяги. Пострадали башни Кик ин де Кёк и Девичья, но никаких данных о повреждениях башни Ассауве нет. После этого ей все равно несколько раз пришлось проявить свою боеготовность.

Башня сменила назначение на удивление рано. В царское время, в 1793 году, она была продана в частную собственность и превращена в конюшню. Тогда на первом этаже содержались лошади, а выше хранилось сено, которым их кормили.

Свою оборонительную функцию башня Ассауве окончательно утратила в первой четверти XX века. В это время башня с трех сторон была окружена современными гражданскими зданиями, ее соединили с жилым домом, который закрыл внешнюю сторону башни. Снаружи осталась видна только та сторона, которая выходит на улицу Мюйривахе.

Сейчас в башне Ассауве расположен Эстонский музей театра и музыки.
Сейчас в башне Ассауве расположен Эстонский музей театра и музыки. Фото: Тайро Луттер

В 1934 году в башне была открыта новая экспозиция Эстонского музея театра и музыки, которая впоследствии неоднократно менялась. 22 марта 2024 года состоялось празднование столетия музея. По этому поводу он был обновлен и реорганизован. Научные сотрудники музея переехали вместе с фондами в Маарьямяэ, а в освободившихся помещениях была размещена выставка в несколько раз больше предыдущей.

Все пять этажей башни являются частью экспозиции. Интереснее всего, пожалуй, на последнем (оборонительном) этаже со сводчатым потолком. Там можно увидеть рельефную средневековую кладку и три амбразуры, а на стенах - многочисленные портреты известных эстонских актеров, композиторов и музыкантов. Выставка будет там оставаться до тех пор, пока, как я надеюсь, не начнутся работы по строительству лифта и санитарно-бытовых помещений, которых в музее до сих пор нет.

Очень мило, что один этаж башни превратился в место проведения приватных концертов. Во дворе рядом с башней отведено место со сценой для проведения летних концертов.

Так что двор Ассо снова в строю.

Сейчас двор Ассо выглядит так. Снимок был сделан 16 апреля 2024 года.
Сейчас двор Ассо выглядит так. Снимок был сделан 16 апреля 2024 года. Фото: Тайро Луттер
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