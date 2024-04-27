ЮРИ КУУСКЕМАА Башня Ассауве во дворе пастуха Ассо

В 1560 году войска Ивана Грозного впервые появились под Таллинном. Последовали две осады города в 1570-1571 и 1577 годах.

Башня приобрела подковообразную форму, ее стены стали толще, было надстроено еще два этажа. На последнем, пятом, появилось помещение с высокими сводчатыми потолками и амбразурой, направленной на юг. Башню венчала коническая крыша, и теперь ее высота превышала 20 метров. К фортификационным сооружениям в то время также относился заполненный водой ров перед внешней стороной башни. Примыкающая стена тоже была укреплена.

После постройки башня Ассауве простояла в неизменном виде и полном покое около полутора веков. В те времена у башни был очень своеобразный сосед на другой стороне улицы Мюйривахе - Красный монастырь. К монастырской праведности он не имел ни малейшего отношения. Наоборот, в то время так назывался публичный дом, или бордель, который был закрыт из-за массового распространения сифилиса в 1530 году.

Свою оборонную функцию башня Ассауве начала выполнять в 1558 году, когда вспыхнула Ливонская война. В 1560 году войска Ивана Грозного впервые появились под Таллинном. Последовали две осады города в 1570-1571 и 1577 годах, в ходе которых русские артиллерийские батареи довольно усердно обстреливали город с Тынисмяги. Пострадали башни Кик ин де Кёк и Девичья, но никаких данных о повреждениях башни Ассауве нет. После этого ей все равно несколько раз пришлось проявить свою боеготовность.