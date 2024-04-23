«Баскония» выходит в плей-офф Евролиги без основного игрока, но тренер надеется на лучшее

Накануне вечером стало ясно, что Чима Монеке, вывихнувший лодыжку во вторник в контрольном матче против тель-авивского «Маккаби», на этой неделе точно не вернется на площадку. Нигерийский вингер является вторым бомбардиром команды со средним показателем 13,6 очка и одним из лучших бомбардиров.

Отсутствие основного игрока открыло перед Райесте возможности. В пятницу он сыграл 10 минут против «Болоньи Виртус» и в воскресенье - 14 минут против «Малаги Уникахи».

«Реал», выигравший главный турнир Евролиги с подавляющим преимуществом (27-7), является фаворитом четвертьфинальной серии, проводимой до трёх побед. Но последний матч между ними выиграла «Баскония». Главный тренер «Басконии» Душко Иванович также сохраняет позитивный настрой, несмотря на сложную ситуацию.

«Мы в любом случае постараемся выйти в финал, - подтвердил накануне матча тренер. - Евролига настолько плотная, что каждый может победить каждого. Мы должны верить в себя и бороться. «Реал» - лучшая команда, они заслуженно выиграли главный турнир. Сыграли отлично, команда у них слаженная и стабильная. Но в серии мы должны посмотреть на себя, постараться сыграть лучше и верить в свои возможности».

Первый четвертьфинальный матч начнется сегодня в 22:00. Второй матч также пройдет в Мадриде в четверг. В Витории команды сыграют 1 мая и, при необходимости, 3 мая.