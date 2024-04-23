А ваша школа тоже в списке? Столичные школьники с удовольствием принимали участие в важном проекте

По словам вице-мэра Таллинна Каарела Оя, цель проекта – углубить интерес детей к движению и спорту, а также повысить их физическую активность.

«Таллинн будет носить титул спортивной столицы Европы-2025, что ставит на первый план вопрос физической активности детей. Мы постоянно ищем новые возможности для повышения интереса детей и молодёжи к движению, одна из них – это проект „Спорт в школу“. Без сомнения, проект стал успешным благодаря сотрудничеству квалифицированных тренеров и спортклубов, которые в рамках программы „Спорт в школу“ показали младшим школьникам много нового и интересного», – сказал Оя.

В рамках проекта «Спорт в школу» дети могли подобрать подходящий для себя вид физической активности – несколько квалифицированных тренеров и спортклубов знакомили учеников с основами различных видов спорта и помогали им.

По оценке тренера по лёгкой атлетике Ныммеского спортклуба Ану Вакерманн, восьмой сезон проекта прошел успешно. «Нам как тренерам было очень приятно, что мы могли познакомить детей с различными видами спорта. Благодаря проекту на моих тренировках по легкой атлетике появилось больше новых детей, и радостно видеть, что дети и сами очень активны и хотят заниматься спортом вне школы», – добавила Вакерманн.

В этом сезоне в проекте приняли участие 19 таллиннских школ: Пиритаская экономическая гимназия, гимназия Куристику, Лаагнаская гимназия, Махтраская основная школа, Кадриоргская Немецкая гимназия, Английский колледж, Сюдалиннаская школа, Таллиннская еврейская школа, основная школа Карьямаа, Таллиннская художественная гимназия, гимназия Ярвеотса, Ыйсмяэский русский лицей, Русская гимназия Хааберсти, гимназия Мустйыэ, Хийуская школа, Ныммеская основная школа, Таллиннская школа Пяэскюла, Мустамяэская реальная гимназия и Артеская гимназия.

Дополнительная информация о проекте «Спорт в школу» - на сайте Таллинна.