Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сегодня утром посетил Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь. Целью визита была встреча с настоятельницей монастыря игуменией Филаретой для обсуждения нынешних отношений монастыря с Московским Патриархатом и будущего монастыря в контексте необходимости разрыва связей с ним. Сегодня же главный викарий Эстонской апостольской православной церкви заявил в радиоинтервью, что ЭАПЦ готова принять в свою структуру русские приходы.
Глава МВД – монахиням Пюхтицы: порвите с Москвой; Константинополь: русские приходы могут перейти к нам (5)
Перевод: Сергей Светлов, Павел Соболев
По словам Ляэнеметса, государство предпринимает шаги против террористического режима в Москве, а не против православных в Эстонии. «Государство обязано защищать население Эстонии от влияния террористического режима. Между Московским Патриархатом и Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата существует каноническая связь - они являются частями одного целого и находятся в строгой субординации. Цель государства - прекратить всякие связи местных религиозных объединений с Москвой, как канонические, так и юридические. Об этом сегодня мы и говорили с руководителем монастыря», - сказал Ляэнеметс.
По словам министра, прием в монастыре был теплым и открытым. Он объяснил, почему позиция Московского Патриарха неприемлема для Эстонии, а игуменья объяснила позицию монастыря и его отношения с Московским Патриархатом.
«Игуменья заверила меня, что высказывания патриарха Кирилла для них не являются обязывающими, однако я верю, что обе стороны понимают сложность ситуации. С точки зрения светского права, выход монастыря из-под власти Московского Патриархата не является сложным, однако с точки зрения канонического права ситуация значительно сложнее», - сказал Ляэнеметс.
Министр добавил, что государство в сотрудничестве с церковью ищет юридически и канонически обоснованные решения, которые окончательно исключили бы возможность ассоциировать монахинь Пюхтицкого монастыря с заявлениями Московского Патриархата, оправдывающими войну и насилие.
«До нахождения новых решений монастырь будет продолжать свою обычную деятельность», - подчеркнул министр внутренних дел.
Монастырь в Пюхтице находится в прямом подчинении московскому патриарху Кириллу и возглавляется игуменьей Филаретой.
27 марта 2024 года патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал к священной войне, направленной, в том числе, против «сатанизма», действующего под влиянием западного мира. Это означает агрессивное противостояние европейскому пространству ценностей. По словам московского патриарха, Украина должна быть частью «Русского мира», и, согласно его заявлению, вся так называемая постсоветская территория, включая Эстонию, находится в сфере влияния Российской Федерации.
Таким образом, империалистический призыв по сути гласит, что Эстония не является независимым государством и народом, а лишь частью русского православного мира и, следовательно, сферы влияния России. Московский Патриархат также отправляет сообщение православным в Эстонии, которые подчиняются Московскому Патриархату, что Эстония - это часть враждебного западного мира, против которого объявлена священная война.
В ответ на заявление патриарха Кирилла в Рийгикогу было предложено объявить Московский Патриархат учреждением, поддерживающим террористическую военную агрессию России.
Соответствующее предложение включено в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу, и окончательное голосование состоится 2 мая. В случае принятия это заявление поставит перед серьезным выбором действующие в Эстонии религиозные объединения, непосредственно подчиненные Московскому Патриархату; это, несомненно, затронет и десятки общин и церквей, находящихся в прямом подчинении Московской Патриархии Православной Церкви Эстонии.
Главный викарий ЭАПЦ: мы готовы принять русские приходы, но выбор должны делать они сами
Маттиас Палли, главный викарий Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), заявил в утреннем эфире радио Kuku, что они были бы готовы принять в свою структуру Эстонскую православную церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) в качестве независимой единицы, если бы у другой стороны было бы такое желание.
В январе поступила новость, что эстонское государство не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению. По словам Палли, в ЭАПЦ доверяют государственным учреждениям Эстонии. «У нас нет информации о том, что он лично действовал против эстонского государства. Но те факты и высказывания, которые общеизвестны... Из них каждый может сделать выводы».
Однако в пятницу Рийгикогу принял законопроект, объявляющий Московский Патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России. Что произойдет, если связи ЭПЦ МП с Москвой будут прерваны?
«Я не пророк. Здесь очень много разных возможностей, - признал Палли и добавил, что в ЭАПЦ обсуждали некоторые теоретические возможности. - Если местные русские приходы пожелают, они могут стать отдельной полунезависимой структурой в общении с мировой православной церковью через ЭАПЦ, при этом они будут упоминать митрополита нашей церкви».
Палли добавил: «Такой была бы наша идея. Но, конечно, им самим придется сделать этот выбор. Никого нельзя ни к чему принудить, и мы сами также не хотим, чтобы кто-то приходил со сжатым кулаком».
«Может произойти и так, что сначала они останутся как бы в подполье, но со временем, может быть, хотя бы некоторые из них начнут думать по-другому. Но я повторю, что это лишь предположения. Мы никого не призываем приходить к нам. Это не наша роль. Мы здесь скорее зрители, но также и посредники в этом процессе», - добавил Палли.
Палли признал, что, поскольку между приходами двух церквей существуют большие культурные и национальные различия, а Русская православная церковь намного больше апостольской православной церкви, сейчас не время для полного перехода русских приходов и епархий, а, скорее, время для того, чтобы сделать такой переход юридически законным. «Может быть, первоначально они остались бы как одно целое и как единица, имеющая свою полную самостоятельность, но находящаяся в общении с международной церковью в целом через нашего митрополита».