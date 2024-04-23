Маттиас Палли, главный викарий Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), заявил в утреннем эфире радио Kuku, что они были бы готовы принять в свою структуру Эстонскую православную церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) в качестве независимой единицы, если бы у другой стороны было бы такое желание.

Главный викарий ЭАПЦ Маттиас Палли. Фото: Eero Vabamägi

В январе поступила новость, что эстонское государство не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению. По словам Палли, в ЭАПЦ доверяют государственным учреждениям Эстонии. «У нас нет информации о том, что он лично действовал против эстонского государства. Но те факты и высказывания, которые общеизвестны... Из них каждый может сделать выводы».

Однако в пятницу Рийгикогу принял законопроект, объявляющий Московский Патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России. Что произойдет, если связи ЭПЦ МП с Москвой будут прерваны?

«Я не пророк. Здесь очень много разных возможностей, - признал Палли и добавил, что в ЭАПЦ обсуждали некоторые теоретические возможности. - Если местные русские приходы пожелают, они могут стать отдельной полунезависимой структурой в общении с мировой православной церковью через ЭАПЦ, при этом они будут упоминать митрополита нашей церкви».

Палли добавил: «Такой была бы наша идея. Но, конечно, им самим придется сделать этот выбор. Никого нельзя ни к чему принудить, и мы сами также не хотим, чтобы кто-то приходил со сжатым кулаком».

«Может произойти и так, что сначала они останутся как бы в подполье, но со временем, может быть, хотя бы некоторые из них начнут думать по-другому. Но я повторю, что это лишь предположения. Мы никого не призываем приходить к нам. Это не наша роль. Мы здесь скорее зрители, но также и посредники в этом процессе», - добавил Палли.

Палли признал, что, поскольку между приходами двух церквей существуют большие культурные и национальные различия, а Русская православная церковь намного больше апостольской православной церкви, сейчас не время для полного перехода русских приходов и епархий, а, скорее, время для того, чтобы сделать такой переход юридически законным. «Может быть, первоначально они остались бы как одно целое и как единица, имеющая свою полную самостоятельность, но находящаяся в общении с международной церковью в целом через нашего митрополита».