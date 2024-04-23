Почти половина жителей поддерживает снижение скорости в центре Таллинна

В середине января Таллиннская городская управа начала постепенно снижать скоростной режим в центре Таллинна до 30 километров в час. В этом году большинство улиц должны получить соответствующие дорожные знаки. Снижение скорости поддерживают 44% опрошенных мужчин и 50% женщин.

Меньше всего рады снижению скорости те, кто использует автомобиль в качестве основного средства передвижения и ездит на нем каждый день. Из этих респондентов снижение скорости поддерживают 40%, а те, кто передвигается по городу преимущественно пешком, на велосипеде или самокате, в подавляющем большинстве выступают за снижение скорости.

«86% респондентов, основным средством передвижения которых являются двухколесный транспорт, считают, что разрешенную скорость движения следует снизить. Это ясно показывает, что велосипедисты и водители самокатов в дорожном потоке не чувствуют себя в безопасности», - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

65% тех, кто в опросе указал, что в основном ходит пешком, поддерживают снижение скоростного режима. 60% пользователей общественного транспорта также считают, что снижение скорости является разумным шагом.

«Можно сделать вывод, что люди, перемещающиеся по Таллинну на легком транспорте или пешком, ощущают потребность в более безопасной дорожной среде, в то время как водители машин считают, что снижение скорости ограничивает их возможность эффективно добираться до пункта назначения, - отметил Семенов. - Опрос это четко показывает: чем реже человек пользуется автомобилем, тем чаще он думает, что скоростной режим в центре города следует снизить».

В разных возрастных группах новое ограничение скорости в центре города поддерживает примерно половина респондентов, а в возрастной группе 40-50 лет большинство (60%), считают, что снижать скорость нет необходимости.