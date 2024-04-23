РАЙНЕР САКС ⟩ После объявления о новом пакете помощи для Украины на фронтах стали заметны новые тенденции

В районе Бахмута продолжались активные наступательные попытки, основной целью которых стал город Часов Яр. В настоящее время украинская оборона там держится, российские подразделения успеха не добились.
К югу от Донецка наиболее активное наступление происходит чуть западнее и северо-восточнее Авдеевки. Есть сообщения о том, что российские подразделения улучшают свои позиции. Еще южнее ожесточенные бои идут на участке между Новомихайловкой и Угледером. По вчерашним сообщениям можно сказать, что российским подразделениям удалось занять большую часть Новомихайловки, но на западной окраине этого населенного пункта продолжают удерживать позиции украинские подразделения. В целом серьезных изменений в дислокации войск не произошло.
На Южном фронте активность российских частей невысока, и каждый день совершаются отдельные атаки к северу от оккупированного Токмака. На восточном берегу Днепра вчера атаки российской армии были более активными, чем обычно, но это не принесло россиянам успеха. Вчера Украина атаковала место сосредоточения российских войск в Мариуполе, судя по всему, ракетами системы HIMARS.
Всего в соцсетях говорят о 16 ракетах. Украина в последние месяцы использовала эти ракеты очень редко из-за блокады поставок американской помощи. Теперь открылись новые перспективы и украинские атаки активизировались. По информации предыдущих дней, резервы российской армии были собраны в Мариуполе с целью направить их в наступление в районе Угледара. Точная информация о нанесенном ущербе пока отсутствует.
По данным украинского генштаба, российская армия в настоящее время теряет по одному батальону солдат и техники в день. С начала войны известно, что эти расчеты основывались на периодических донесениях российской армии вышестоящим штабам и были очень показательны. Потери российской армии показывают, что за последнюю неделю в атаках вновь используется меньше бронетехники и больше пехотных подразделений.
В целом, российские сухопутные наступательные действия находятся не на самом высоком уровне в этой войне, и Украина, вероятно, справляется с ними без проблем. Продвижение же российских войск обеспечивается применением планирующих бомб, которые могут быть использованы для поражения объектов украинской обороны.