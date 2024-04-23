РАЙНЕР САКС ⟩ После объявления о новом пакете помощи для Украины на фронтах стали заметны новые тенденции

Перевод: Павел Соболев

В крупных американских и европейских СМИ идет несколько схоластическая дискуссия о том, как много времени потребует влияние на войну одобренного Конгрессом США пакета помощи ВСУ в размере 61 млрд долларов. Надо честно признать, что эти поставки могут не дать заметного эффекта раньше середины мая. Однако мнения сильно расходятся и относительно долгосрочного воздействия помощи США на войну в Украине. Комментаторы также пытаются сопоставить объем помощи с расходами России на оборону.

Понятно, что большинство экспертов скептически относятся к тому, что с помощью принятого в субботу пакета помощи можно будет добиться перелома в войне и хотя бы частично освободить Украину. При этом забывается, что война длится уже два года и обе стороны потратили много ресурсов, очень значительная часть которых может быть восстановлена ​​только при поддержке внешней помощи. В ближайшее время Украина получит новую военную помощь и от других доноров.

Некоторые новые веяния можно заметить и на фронтах

По сравнению с 2022 и 2023 годами интенсивность деятельности российской артиллерии существенно снизилась. При этом в СМИ широко распространено мнение, что Россия производит во много раз больше боеприпасов, чем страны Запада вместе взятые. Упускается из виду, что за последний год Украина уничтожила очень большое количество российских артиллерийских систем, что может объяснить нынешнюю ситуацию.