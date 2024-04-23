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РАЙНЕР САКС ⟩ После объявления о новом пакете помощи для Украины на фронтах стали заметны новые тенденции

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Интенсивность действий российской артиллерии заметно снизилась
  • Сократилось и использование российской армией систем залпового огня
  • Помимо США, крупный пакет военной помощи Украине в ближайшее время предоставит Великобритания

Эксперты сходятся во мнении, что пройдет несколько недель, прежде чем помощь, выделяемая США, начнет достигать линий фронта и влиять на ситуацию, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

В крупных американских и европейских СМИ идет несколько схоластическая дискуссия о том, как много времени потребует влияние на войну одобренного Конгрессом США пакета помощи ВСУ в размере 61 млрд долларов. Надо честно признать, что эти поставки могут не дать заметного эффекта раньше середины мая. Однако мнения сильно расходятся и относительно долгосрочного воздействия помощи США на войну в Украине. Комментаторы также пытаются сопоставить объем помощи с расходами России на оборону.

Понятно, что большинство экспертов скептически относятся к тому, что с помощью принятого в субботу пакета помощи можно будет добиться перелома в войне и хотя бы частично освободить Украину. При этом забывается, что война длится уже два года и обе стороны потратили много ресурсов, очень значительная часть которых может быть восстановлена ​​только при поддержке внешней помощи. В ближайшее время Украина получит новую военную помощь и от других доноров.

Некоторые новые веяния можно заметить и на фронтах

По сравнению с 2022 и 2023 годами интенсивность деятельности российской артиллерии существенно снизилась. При этом в СМИ широко распространено мнение, что Россия производит во много раз больше боеприпасов, чем страны Запада вместе взятые. Упускается из виду, что за последний год Украина уничтожила очень большое количество российских артиллерийских систем, что может объяснить нынешнюю ситуацию.

Сократилось и использование российской армией систем залпового огня, причину чего моментально определить невозможно. За последние четыре дня количество атак со стороны ВВС России снизилось (примерно на 30 процентов). Возможно, это связано с недавним уничтожением российского стратегического бомбардировщика.

Дания вчера подтвердила, что обязательно в ближайшие месяцы передаст Украине все ранее обещанные истребители F-16, что позволит к осени отодвинуть российские ВВС несколько дальше от линии фронта. В этом случае российская армия не сможет оккупировать новые территории, но российский Генштаб наверняка уже занимается подготовкой к такой ситуации.

Помимо США, крупнейший пакет военной помощи Украине в ближайшее время предоставит Великобритания. По информации, появившейся вчера в СМИ, в поставках обеих стран находится очень большое количество ракет ATACMS и Strom Shadow. Плюс множество других боеприпасов, легкой бронетехники и инженерного оборудования. Помощь Великобритании также включает в себя большее количество лодок. Но до поступления военной помощи Украине будет очень сложно сдерживать деятельность российской армии, нехватка оружия и боеприпасов очень велика.

Ситуация ухудшится

Глава военной разведки Украины заявил, что ситуация на фронте в ближайшие недели ухудшится, но оборона Украины не рухнет. В общем, предсказать положение сил обеих сторон на полгода вперед практически невозможно. За два года обе воюющие стороны успели и добиться успеха, и потерпеть неудачи. Если Украина получит от доноров обещанное вооружение и - в приоритете - дополнительные системы ПВО, ситуация значительно улучшится во второй половине лета.

Если в то же время новые системы вооружения, разрабатываемые Украиной, смогут во все возрастающих масштабах атаковать военные и стратегические объекты в глубоком тылу российской армии, а санкции против России, наконец, будут применяться более эффективно, Украина может также получить предпосылки для того, чтобы заставить агрессора отступить. Но Россия также разрабатывает новые системы вооружений, и все может снова измениться. Если бы Россия находилась под постоянным стратегическим давлением, это очень помогло бы Украине.

Президент Польши Анджей Дуда заявил вчера, что Польша готова доставить американское ядерное оружие на свою территорию. По мнению польского президента, этот шаг станет противовесом российскому ядерному оружию, размещенному в Беларуси. Хотя в настоящее время о такой возможности никто всерьез не думает, даже само обсуждение такой перспективы серьезно помешало бы стратегическому планированию России.

Российские атаки

Вчера Россия атаковала телебашню в Харькове управляемой ракетой Х-59, башня была серьезно повреждена и, вероятно, больше не будет пригодна к использованию. В России такие точечные атаки в прошлом не часто оказывались успешными. С точки зрения информационной войны эта атака, может, и не имела критического значения, но можно догадаться, что это был очень важный объект для сбора разведывательной информации и работы важных для Украины систем связи.

Сегодня ночью Россия атаковала Киев и Одессу, используя в общей сложности 16 иранских беспилотников, из которых ПВО уничтожила 15. Один дрон упал где-то в Одессе, но сообщений о поражении какой-то цели пока нет.

На фронтах продолжались активные атаки российской армии на территории Донбасса

В районе Сватово и Северодонецка российские части еще не начали наступление в направлении Купянска. В последние три дня обстрелы были очень интенсивными южнее, в направлении Лимана и в направлении Северска, в районе села Белогоровка. Российская армия не смогла продвинуться вперед.

В районе Бахмута продолжались активные наступательные попытки, основной целью которых стал город Часов Яр. В настоящее время украинская оборона там держится, российские подразделения успеха не добились.

К югу от Донецка наиболее активное наступление происходит чуть западнее и северо-восточнее Авдеевки. Есть сообщения о том, что российские подразделения улучшают свои позиции. Еще южнее ожесточенные бои идут на участке между Новомихайловкой и Угледером. По вчерашним сообщениям можно сказать, что российским подразделениям удалось занять большую часть Новомихайловки, но на западной окраине этого населенного пункта продолжают удерживать позиции украинские подразделения. В целом серьезных изменений в дислокации войск не произошло.

На Южном фронте активность российских частей невысока, и каждый день совершаются отдельные атаки к северу от оккупированного Токмака. На восточном берегу Днепра вчера атаки российской армии были более активными, чем обычно, но это не принесло россиянам успеха. Вчера Украина атаковала место сосредоточения российских войск в Мариуполе, судя по всему, ракетами системы HIMARS.

Всего в соцсетях говорят о 16 ракетах. Украина в последние месяцы использовала эти ракеты очень редко из-за блокады поставок американской помощи. Теперь открылись новые перспективы и украинские атаки активизировались. По информации предыдущих дней, резервы российской армии были собраны в Мариуполе с целью направить их в наступление в районе Угледара. Точная информация о нанесенном ущербе пока отсутствует.

По данным украинского генштаба, российская армия в настоящее время теряет по одному батальону солдат и техники в день. С начала войны известно, что эти расчеты основывались на периодических донесениях российской армии вышестоящим штабам и были очень показательны. Потери российской армии показывают, что за последнюю неделю в атаках вновь используется меньше бронетехники и больше пехотных подразделений.

В целом, российские сухопутные наступательные действия находятся не на самом высоком уровне в этой войне, и Украина, вероятно, справляется с ними без проблем. Продвижение же российских войск обеспечивается применением планирующих бомб, которые могут быть использованы для поражения объектов украинской обороны.

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