Вице-мэр Таллина, отвечающий за коммунальное хозяйство, Пяртель-Пеэтер Пере сегодня призвал горожан запастись терпением во время передвижения по городу и принять тот факт, что подобные ситуации будут возникать и в дальнейшем.
Вице-мэр Пере не унывает: запаситесь терпением, подобные дни еще будут
Перевод: Сергей Светлов
«Мы были готовы к сильному снегопаду еще вчера вечером. Определенно можно подготовиться лучше, и мы намерены сделать это лучше. После сегодняшнего дня мы всё рассмотрим и проанализируем проблемные места. Определенно мы не сможем к следующей зиме сделать так, чтобы в пригородах можно было везде пройти в обычной обуви. Не получится, придется надевать зимние ботинки. Будут и дни, как сегодня, когда с неба падает большое количество снега. И будет очень хорошо, если изменения климата не помешают нам видеть снег и в будущем. Если мы не сможем конкурировать с погодой, то и не будем. Подобные утра еще будут при этой, следующей и любой будущей городской управе», - сказал Пере.
«Сейчас уборка снега происходит старым способом, как это делалось прошлой зимой. В свой первый рабочий день я встретился с чиновниками и проверил, как у нас обстоят дела с уборкой снега», - сказал Пере.
«Сейчас на улице работают более 70 человек, 35 тракторов, четыре тротуарных трактора, более 30 распылителей», - перечислил Пере. Он добавил, что уборщики улиц начали борьбу с гололедом за пару часов до начала снегопада, который начался около трех-четырех часов ночи.
«Мы не можем добраться повсюду. Особенно при очень сильном снегопаде. Мы проверили договоры с партнерами. Все были готовы к снегопаду, потому что - в соответствии с договорами - зимний период длится до 1 мая. Так что уборщики улиц были к этому готовы», - сказал Пере.
После того, как мы переживем снегопад, будет проведен анализ и подведены итоги, а также будет рассмотрено, где были проблемные места прошлой зимой, что можно было сделать лучше, что успели вовремя и что думают люди.
«На основе всего этого мы посмотрим, что можно изменить и улучшить. Затем мы проведем новый тендер на уборку снега с тротуаров. Этим мы займемся в мае, так что к концу мая будет известно, сколько денег нужно будет выделить на этот тендер, каким он будет и каковы будут его условия. Мы подготовим его совместно с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, мы обсуждали это на последнем заседании городской управы и, вероятно, обсудим и на следующем. Если мы объявим этот тендер в конце мая, то к Иванову дню у нас уже будет известен победитель, и после окончания периода обжалования у нового подрядчика будет время и возможность начать закупать оборудование, нанимать сотрудников и планировать работу», - рассказал Пере. Таким образом, по его словам, мы будем вполне готовы к следующей зиме.