Вице-мэр Пере не унывает: запаситесь терпением, подобные дни еще будут

После того, как мы переживем снегопад, будет проведен анализ и подведены итоги, а также будет рассмотрено, где были проблемные места прошлой зимой, что можно было сделать лучше, что успели вовремя и что думают люди.

«На основе всего этого мы посмотрим, что можно изменить и улучшить. Затем мы проведем новый тендер на уборку снега с тротуаров. Этим мы займемся в мае, так что к концу мая будет известно, сколько денег нужно будет выделить на этот тендер, каким он будет и каковы будут его условия. Мы подготовим его совместно с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, мы обсуждали это на последнем заседании городской управы и, вероятно, обсудим и на следующем. Если мы объявим этот тендер в конце мая, то к Иванову дню у нас уже будет известен победитель, и после окончания периода обжалования у нового подрядчика будет время и возможность начать закупать оборудование, нанимать сотрудников и планировать работу», - рассказал Пере. Таким образом, по его словам, мы будем вполне готовы к следующей зиме.