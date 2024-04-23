Предприятие Prisma Peremarket отзывает из продажи картофельные мини-крокеты со вкусом сыра.
Превышена норма аллергенов: Prisma убирает с полок популярный товар
Перевод: Павел Соболев
Prisma отзывает из продажи картофельные крокеты со вкусом сыра Rainbow (в упаковке по 200 г) в качестве меры предосторожности. Партии продукта могут содержать сульфиты в количестве более 10 мг на килограмм товара. Продукт может быть опасен только для тех, у кого аллергия на сульфиты.
Купленные товары можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket AS по вашему выбору. Наличие чека, подтверждающего покупку, не обязательно.