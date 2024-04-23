Превышена норма аллергенов: Prisma убирает с полок популярный товар

Prisma отзывает из продажи картофельные крокеты со вкусом сыра Rainbow (в упаковке по 200 г) в качестве меры предосторожности. Партии продукта могут содержать сульфиты в количестве более 10 мг на килограмм товара. Продукт может быть опасен только для тех, у кого аллергия на сульфиты.