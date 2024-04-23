В снегопад в общественном транспорте Риги можно ездить по «снежным билетам»

Перевод: Павел Соболев

Рижская городская управа объявила, что из-за снегопада в общественном транспорте введут «снежные билеты». Цель меры - добиться, чтобы водители сейчас, в конце апреля, отказались бы от использования личных автомобилей в нетипичных для календарной поры погодных условиях, особенно с учетом того, что многие уже поставили летнюю резину.

Таким образом, водители могут бесплатно пользоваться сетью общественного транспорта Риги, если у них есть при себе свидетельство о регистрации автомобиля или технический паспорт. Его не нужно предъявлять водителю, но необходимо показать контролеру. «Снежным билетом» может воспользоваться любой взрослый человек.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, больше всего снега в Латвии сейчас в регионе Курземе, например, в Талсинском крае в районе станции Стенде слой снега достиг 11 сантиметров.

Во многих районах Курземе местные жители даже сообщали о слое снега толщиной 15-20 сантиметров.

По данным Департамента шоссейных дорог Латвии, на большей части территории страны движение затруднено из-за снега и льда.

Много снега выпало и в Литве, например, в Биржае слой снега составляет 16 сантиметров, а в Паневежисе - 17 сантиметров, сообщает Литовская метеорологическая служба.