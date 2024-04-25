«Осталась одна с ребенком, без жилья и с долгами». Как спасти имущество от мужа-игромана или «инвестора»

Игромания и попытки «поиграть на бирже» разрушили жизнь не одного десятка семей в Эстонии. Чаще с чужими долгами и без имущества остаются женщины, которые даже не догадывались, сколько долгов на семью повесил муж или сожитель.

Наша собеседница Алина рассказала о том, что случилось с семьей ее брата, когда он стал играть. «Мой брат набирал быстрые кредиты в разных фирмах в течение двух лет, - рассказывает Алина. - Когда кредиты давать перестали, потому что он не мог их выплачивать, он стал просить в долг у родственников».