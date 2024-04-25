«Муж втихаря по рекомендации мутного интернетного друга полез на биржу и набрал кредитов. Когда я об этом узнала, долгов уже было на несколько десятков тысяч евро». «Мой брат играл в онлайн-казино на работе, в ночные смены. Жена даже не догадывалась. Все вскрылось, когда пришло письмо от судебного исполнителя о продаже квартиры...» Разбираемся, как же избежать подобного сценария.
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«Осталась одна с ребенком, без жилья и с долгами». Как спасти имущество от мужа-игромана или «инвестора»
Игромания и попытки «поиграть на бирже» разрушили жизнь не одного десятка семей в Эстонии. Чаще с чужими долгами и без имущества остаются женщины, которые даже не догадывались, сколько долгов на семью повесил муж или сожитель.