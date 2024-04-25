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«Осталась одна с ребенком, без жилья и с долгами». Как спасти имущество от мужа-игромана или «инвестора»

Анастасия Тидо
, журналист
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Азартные игры в казино - это опасно.
Азартные игры в казино - это опасно. Фото: Коллаж Rus.Postimees

«Муж втихаря по рекомендации мутного интернетного друга полез на биржу и набрал кредитов. Когда я об этом узнала, долгов уже было на несколько десятков тысяч евро». «Мой брат играл в онлайн-казино на работе, в ночные смены. Жена даже не догадывалась. Все вскрылось, когда пришло письмо от судебного исполнителя о продаже квартиры...» Разбираемся, как же избежать подобного сценария. 

Игромания и попытки «поиграть на бирже» разрушили жизнь не одного десятка семей в Эстонии. Чаще с чужими долгами и без имущества остаются женщины, которые даже не догадывались, сколько долгов на семью повесил муж или сожитель.

Наша собеседница Алина рассказала о том, что случилось с семьей ее брата, когда он стал играть. «Мой брат набирал быстрые кредиты в разных фирмах в течение двух лет, - рассказывает Алина. - Когда кредиты давать перестали, потому что он не мог их выплачивать, он стал просить в долг у родственников».

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