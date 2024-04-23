Для жителей Эстонии наиболее важными темами, связанными с деньгами, являются высокие цены, размер доходов и инфляция.
Опрос: жители Эстонии обеспокоены размером доходов и высокими ценами
В январе LHV и Kantar Emor провели исследование, чтобы выяснить, какие темы, связанные с деньгами, жители Эстонии считают наиболее актуальными в текущей экономической среде. По данным опроса, 55% жителей Эстонии считают важным вопросом высокие цены, 44% - размер дохода.
Больше всего обеспокоенных высокими ценами наблюдается в возрастной группе 35-49 лет - 60% опрошенных назвали эту тему важной для себя или своей семьи. Тогда как размер дохода в первую очередь важен для возрастной группы 18-24 лет - среди них эта тема важна для 55% опрошенных.
Для жителей Эстонии важной финансовой темой также является инфляция: 27% людей обеспокоены тем, что из-за инфляции снижается ценность их сбережений. Наибольшее значение этот вопрос имеет для возрастной группы 65-74 лет, среди них большое значение инфляции придают 39%.
По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, эта статистика отражает процессы, происходящие в экономике в последнее время. «В последние годы мы столкнулись как с инфляцией, так и с экономическим спадом, что, по понятным причинам, поставило домохозяйства в более сложное положение. Тем не менее, мы видим, что жители Эстонии очень ответственно относятся к выполнению своих обязательств, потому что показатель просроченной задолженности по кредитам находится на низком уровне», - сказала Горошко.
21% опрошенных отметили, что для них имеют значение вопросы семейного бюджета или нехватка денег до зарплаты. Наибольшее значение эти темы имеют для возрастной группы 35-49 лет, среди которых на их важность указали 28% респондентов. Результаты исследования также показывают, что для 20% жителей Эстонии важное значение имеет размер будущей пенсии и для такого же количества опрошенных - государственные налоги.
Сбережения также являются важной темой для жителей Эстонии: 18% респондентов считают размер своей финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств недостаточным. Этот вопрос в первую очередь актуален для возрастных групп 18-24 и 25-34 лет, среди них эту тему считают важной 24% и 23% опрошенных соответственно.
«Результаты исследования ясно указывают на важность финансовой грамотности для нашего общества, и информацию на эту тему могли бы получить еще больше людей - финансовый сектор также прилагает усилия для этого. Повысить финансовую грамотность можно при помощи материалов, которые предлагают банки: например, подкастов, семинаров или веб-страниц, на которых представлена основная информация», - сказала Горошко.
Исследование было проведено Kantar Emor по заказу LHV. Всего в опросе участвовали 1093 человека. Среди тем, связанных с деньгами, респонденты могли выбрать до трех разных ответов.