Опрос: жители Эстонии обеспокоены размером доходов и высокими ценами

В январе LHV и Kantar Emor провели исследование, чтобы выяснить, какие темы, связанные с деньгами, жители Эстонии считают наиболее актуальными в текущей экономической среде. По данным опроса, 55% жителей Эстонии считают важным вопросом высокие цены, 44% - размер дохода.

Больше всего обеспокоенных высокими ценами наблюдается в возрастной группе 35-49 лет - 60% опрошенных назвали эту тему важной для себя или своей семьи. Тогда как размер дохода в первую очередь важен для возрастной группы 18-24 лет - среди них эта тема важна для 55% опрошенных.

Для жителей Эстонии важной финансовой темой также является инфляция: 27% людей обеспокоены тем, что из-за инфляции снижается ценность их сбережений. Наибольшее значение этот вопрос имеет для возрастной группы 65-74 лет, среди них большое значение инфляции придают 39%.

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, эта статистика отражает процессы, происходящие в экономике в последнее время. «В последние годы мы столкнулись как с инфляцией, так и с экономическим спадом, что, по понятным причинам, поставило домохозяйства в более сложное положение. Тем не менее, мы видим, что жители Эстонии очень ответственно относятся к выполнению своих обязательств, потому что показатель просроченной задолженности по кредитам находится на низком уровне», - сказала Горошко.