Парламент Великобритании после долгих дебатов принял в понедельник закон об отправке иммигрантов-соискателей убежища в Руанду. Правительство консерваторов надеется, что перспектива оказаться в Центральной Африке отпугнет тысячи потенциальных нелегальных иммигрантов, переправляющихся в Британию на лодках.
Британия приняла закон о выдворении беженцев в Руанду. До начала депортации еще далеко
Премьер-министр Риши Сунак сказал в понедельник, что первые самолеты с соискателями убежища полетят в Руанду уже через два-три месяца.
Британские власти пытаются бороться с наплывом нелегальной миграции: во вторник стало известно, что пять человек, включая ребенка, погибли при попытке переплыть Ла-Манш на маленькой лодке. Всего с начала этого года в Британию по морю добрались шесть тысяч человек.
Британия еще в 2022 году заключила с Руандой договор, по которому ходатайства об убежище, поданные депортированными из Британии иммигрантами, будут рассматривать власти этой африканской страны - и в случае положительного ответа соискатель убежища сможет остаться в Руанде, а не полететь обратно в Британию.
Предварительно Британия признала Руанду достаточно безопасной страной.
Этот проект был обнародован еще весной 2022 года, при премьер-министре Борисе Джонсоне.
«Отпугнуть людей от идеи при содействии преступников-контрабандистов предпринять опасное путешествие [в лодке по морю] в Великобританию, чтобы ходатайствовать об убежище, несмотря на то, что они уже проехали другие безопасные третьи страны», - так формулировалась цель этого проекта в документе правительства.
Все эти два года не прекращались препирательства правительства тори с оппонентами его плана среди правозащитников, оппозиции, в британском Верховном суде, который решил, что Руанда недостаточно безопасна, и в Европейском суде по правам человека.
Сейчас в Британии решения об убежище ожидают около 52 тысячи нелегальных иммигрантов. Все они теперь рискуют через какое-то время оказаться в Руанде.
Риши Сунак сказал в понедельник, что самолеты полетят в Руанду, как только закон вступит в силу (через 12 дней после подписания королем), и что 500 сотрудников правительственных структур уже готовы сопровождать депортируемых в Африку.
«Планы уже составлены. И эти рейсы полетят, что бы там ни было […] много рейсов каждый месяц, потому что именно так будет создано средство систематического устрашения, именно так можно остановить лодки», - сказал Сунак.
Правда, переправка самолетами, даже многими рейсами в месяц, обещает занять довольно много времени, а кроме того, некоторые правозащитные и благотворительные организации намерены помогать иммигрантам оспаривать решение об их депортации в суде.
В 2022 году в Британию морем, на лодках, нелегально, прибыли 45755 человек. В 2023 году поток мигрантов существенно сократился, но остался очень большим: 29437 человек. С начала этого года и до конца марта таким способом в Британию добрались более 4600 человек.
Выслать беженцев обратно быстро не получится
Корреспондент Би-би-си по юридическим вопросам Доминик Кашиани считает, что выслать всех соискателей убежища в Руанду в ближайшее время не получится.
На это британскому правительству понадобится более трех лет, даже если МВД будет совершать 15 тысяч принудительных депортаций в год (последний раз такие цифры были зафиксированы в 2012 году, сейчас речь идет о примерно 5 тысячах).
Кашиани отметил, что после принятия закона мигрантам придется нелегко в судах, поскольку новый документ предписывает судьям игнорировать целый ряд гарантий прав человека, заложенных в конституции Великобритании.
«Поэтому следует ожидать, что специализированные экспертные организации беженцев также постучатся в двери судов и начнут оспаривать этот план», - добавил он.