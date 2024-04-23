Британия приняла закон о выдворении беженцев в Руанду. До начала депортации еще далеко

Премьер-министр Риши Сунак сказал в понедельник, что первые самолеты с соискателями убежища полетят в Руанду уже через два-три месяца.

Британские власти пытаются бороться с наплывом нелегальной миграции: во вторник стало известно, что пять человек, включая ребенка, погибли при попытке переплыть Ла-Манш на маленькой лодке. Всего с начала этого года в Британию по морю добрались шесть тысяч человек.

Британия еще в 2022 году заключила с Руандой договор, по которому ходатайства об убежище, поданные депортированными из Британии иммигрантами, будут рассматривать власти этой африканской страны - и в случае положительного ответа соискатель убежища сможет остаться в Руанде, а не полететь обратно в Британию.

Предварительно Британия признала Руанду достаточно безопасной страной.

Этот проект был обнародован еще весной 2022 года, при премьер-министре Борисе Джонсоне.

«Отпугнуть людей от идеи при содействии преступников-контрабандистов предпринять опасное путешествие [в лодке по морю] в Великобританию, чтобы ходатайствовать об убежище, несмотря на то, что они уже проехали другие безопасные третьи страны», - так формулировалась цель этого проекта в документе правительства.

Все эти два года не прекращались препирательства правительства тори с оппонентами его плана среди правозащитников, оппозиции, в британском Верховном суде, который решил, что Руанда недостаточно безопасна, и в Европейском суде по правам человека.