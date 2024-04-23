МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана, чтобы потребовать освобождения жителя Эстонии

Перевод: Анита Авакова

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200»), это действие является следующим шагом в серии дипломатических усилий МИДа по освобождению эстонского гражданина.

«В ходе состоявшейся сегодня встречи с временным поверенным в делах Ирана Министерство иностранных дел выразило осуждение захвата судна MSC Aries и потребовало немедленного освобождения членов экипажа, в том числе гражданина Эстонии», - сказал министр иностранных дел.

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Министерство иностранных дел также продолжает поддерживать контакт с компанией MSC, управляющей судном, которая в понедельник сообщила, что на борт судна были допущены врачи для проведения медицинского осмотра всех членов экипажа.

Почетный консул Эстонии в Тегеране также добивается освобождения жителя Эстонии и находится в контакте с Министерством иностранных дел Ирана. Посольство Эстонии в Лиссабоне и Министерство иностранных дел Португалии также продолжают сотрудничать, поскольку португальские власти продолжают прилагать усилия для освобождения судна, шедшего под их флагом.

По словам Цахкна, действия Ирана указывают на более широкую угрозу для грузовых судов, плавающих по мировому океану. «Растущая напряженность во всем мире, но особенно на Ближнем Востоке, делает работу моряков все более опасной, - сказал министр. - Неприемлемо, что торговые суда становятся мишенью».

Министр иностранных дел высоко оценил политическое решение, принятое на вчерашнем совместном заседании министров иностранных дел и обороны стран ЕС, расширить санкции против Ирана, включив в них поставки иранских ракет, чтобы пресечь как поддержку Ираном российской агрессии, так и дестабилизирующую деятельность этой страны на Ближнем Востоке.

«Иран представляет собой угрозу глобальному миру и безопасности, поэтому дополнительные санкции в отношении Ирана вполне уместны», - заявил Цахкна.