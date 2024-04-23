Во вторник утром Эстонию накрыл мощный снегопад. Жители Таллинна столкнулись с зимними дорожными условиями и добирались на работу через сугробы, маневрируя на летней резине. Несмотря на то, что синоптики предупреждали о снегопаде и мокром снеге еще пару дней назад, власти Таллинна начали действовать лишь сегодня.
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Власти Таллинна о весеннем снегопаде: политики не занимаются уборкой снега!
Весенним утром по всей территории Эстонии объявлены зимние дорожные условия, с отметками снега и мокрого снега на многих участках. В Западной и Северной Эстонии температура дорожного покрытия опускается ниже нуля, что делает дороги очень скользкими.