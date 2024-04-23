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Власти Таллинна о весеннем снегопаде: политики не занимаются уборкой снега!

Каролийна Вертяева
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Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Казе.
Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Казе. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник утром Эстонию накрыл мощный снегопад. Жители Таллинна столкнулись с зимними дорожными условиями и добирались на работу через сугробы, маневрируя на летней резине. Несмотря на то, что синоптики предупреждали о снегопаде и мокром снеге еще пару дней назад, власти Таллинна начали действовать лишь сегодня.

Весенним утром по всей территории Эстонии объявлены зимние дорожные условия, с отметками снега и мокрого снега на многих участках. В Западной и Северной Эстонии температура дорожного покрытия опускается ниже нуля, что делает дороги очень скользкими.

Никто не был готов к сильному снегопаду в конце апреля. Пользователи Facebook делились друг с другом негодованием, отмечая плохую работу снегоуборочных машин и новой власти столицы.

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