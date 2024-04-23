Власти Таллинна о весеннем снегопаде: политики не занимаются уборкой снега!

Во вторник утром Эстонию накрыл мощный снегопад. Жители Таллинна столкнулись с зимними дорожными условиями и добирались на работу через сугробы, маневрируя на летней резине. Несмотря на то, что синоптики предупреждали о снегопаде и мокром снеге еще пару дней назад, власти Таллинна начали действовать лишь сегодня.