Содействие самоубийству запрещено уголовным законодательством в Дании и Норвегии. Умерщвление людей путем эвтаназии осудила и Парламентская ассамблея Совета Европы, пишет Рийна Солман («Отечество»).
ЗАМПРЕД «ОТЕЧЕСТВА» ⟩ Вопрос жизни и смерти
16 апреля я приняла участие в передаче «Импульс» на канале ETV, где мы с гостями программы обсуждали деликатные вопросы, связанные с желанием покончить с жизнью, паллиативного лечения и эвтаназии. Чисто по-человечески очень грустно слышать и видеть истории людей, близко соприкоснувшихся с этими вопросами.
Желание что-то быстро сделать по этому вопросу понятно. Но поскольку темы жизни и смерти глубоко личные и болезненные для каждого человека, в законотворчестве к ним необходимо относиться с максимальной осторожностью и осторожностью. Политики должны тщательно рассматривать все возможные сценарии при решении таких сложных вопросов.
Во-первых, нам необходимо уточнить понятия. Паллиативная помощь означает приносящее облегчение и обезболивающее лечение человека с опасным для жизни заболеванием. Доктор Катрин Эльмет смогла очень кратко и точно обобщить концепции желаний покончить с жизнью и эвтаназии в шоу «Импульс», поэтому я позаимствую у нее слова. Согласно формулировке доктора Эльмет, покончить с жизнью означает, что человек не позволяет продлевать свою жизнь после того, как он начал умирать. Эвтаназия означает умерщвление человека.
С тех пор, как передача вышла в эфир, я получила много писем от врачей и людей, которые соприкасались с этой темой, а также от их близких. Одна тема, на которую позже указал ученый-медик Айн-Эльмар Каасик, но которая не обсуждалась в программе, касается различия между пассивной и активной эвтаназией. Пассивная эвтаназия относится к ситуации, в которой отказываются от поддерживающего жизнь лечения, например, у пациента, находящегося в постоянном вегетативном состоянии.
Сам Каасик рассказал в журнале «Академия» 2007 года, что решение об отказе от лечения должно приниматься консенсусом персонала, лечащего пациента, а вопрос излечимости также должен обсуждаться с родственниками пациента, желание которых все же не может быть решающим. Постановка проблемы, представленная Кааcиком, является хорошим примером того, сколько нюансов приходится учитывать политикам, принимая решения о жизни и смерти. Кроме того, необходимо срочно ознакомиться с опытом других стран, чтобы понять, какие возможные сценарии, случаи и процессы могут повториться в Эстонии.
Опыт других стран показывает, что, когда делается один шаг по вопросу самоубийства, за ним обычно следует другой
Примеры из других стран
Доктор Эльмет передаче заявила, что, если эстонское общество хочет легализовать эвтаназию, предпосылками для этого являются регулирование паллиативной помощи и изъявления воли покончить с жизнью. Однако, по ее мнению, самоубийство или эвтаназия должны быть услугами здравоохранения. К моему удивлению, она при этом же заявила, что не видит, как регулирование вопросов паллиативной помощи и желания покончить с жизнью может привести к легализации эвтаназии.
Опыт других стран показывает, что, когда делается один шаг по вопросу самоубийства, за ним обычно следует другой. Например, в Бельгии и Нидерландах в начале века была легализован ассистированный суицид для тех, чья боль была невыносима и не существует возможности выздоровления, но кто сам должен был дать свое согласие, находясь в полном осознанием.
С тех пор возможности эвтаназии постоянно расширяются в Бельгии и Нидерландах. В Бельгии с 2014 года эвтаназию можно проводить также детям и людям с психическими заболеваниями. Нидерланды расширили возможности эвтаназии тем, что даже совершенно здоровый старик, потерявший волю к жизни, может умереть прибегнув к ассистированному суициду от рук врачей.
К сожалению, в Канаде дело зашло еще дальше, где медработники страны рекомендуют эвтаназию даже тем, кто по каким-то причинам не может жить достойно. Среди них есть и бедные, и инвалиды (Spectator, 31.12.2022). И в Канаде, и в Бельгии, и в Нидерландах число случаев оказания помощи при смерти постоянно растет. Если смотреть со стороны, то больше всего вопросов вызывает распространение права на такой выбор на молодежи и детей.
Эти страны, особенно Канада, подверглись резкой критике за свои методы со стороны других стран, Организации Объединенных Наций и медицинских ассоциаций. Содействие самоубийству и эвтаназия не разрешены в большинстве стран мира и Европы, даже в странах Северной Европы, которые являются для нас примером.
Содействие самоубийству запрещено уголовным законодательством в Дании и Норвегии. Убийство людей путем эвтаназии также было осуждено Парламентской ассамблеей Совета Европы. Зато Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придерживается мнения, что право на паллиативную помощь является одним из прав человека. В Канаде, приведенной выше в пример, лишь немногие это понимают.
Ценить человеческую жизнь – самое главное
Я считаю, что в вопросах, связанных с окончанием жизни человека, в первую очередь необходимо сделать акцент на паллиативной помощи, чтобы люди не оказывались перед вынужденным выбором. Государству следует искать другие решения для своих жителей, прежде чем оно станет поощрять их самоубийство. Будь то душепопечение и социальная помощь, чтобы жизнь человека лучше оберегалась и ценилась как государством, так и самим народом.
Разумеется, при дискуссии ни об эвтаназии, ни о волеизъявлении покончить с жизнью не должны использоваться аргументы в пользу экономии денег. Это должен быть исключительно вопрос человечности, человеческого достоинства, ценности жизни и медицинской этики. Хотя жизнь порой и трудна, но все же это высшая ценность, которую нужно беречь, а не искать легкий выход.
Учитывая все это, я решительно выступаю против легализации эвтаназии, но я готова к осторожной дискуссии на тему волеизъявления покончить с жизнью. В настоящее время в Министерстве социальных дел работают над намерением разработать «завещание об окончании жизни» или волеизъявление покончить с жизнью (VTK), которое должно использоваться на портале здоровья пациента, но для этого также требуется достаточный консенсус.
Я хочу убедить все стороны, что к этим дискуссиям нельзя относиться легкомысленно. Очень важно выслушать все вовлеченные стороны и подумать на несколько шагов вперед как общество о том, какие сценарии регулирование свободной смерти в той или иной форме может принести нам в будущем. К сожалению, предостерегающих примеров достаточно.