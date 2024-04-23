ЗАМПРЕД «ОТЕЧЕСТВА» ⟩ Вопрос жизни и смерти

16 апреля я приняла участие в передаче «Импульс» на канале ETV, где мы с гостями программы обсуждали деликатные вопросы, связанные с желанием покончить с жизнью, паллиативного лечения и эвтаназии. Чисто по-человечески очень грустно слышать и видеть истории людей, близко соприкоснувшихся с этими вопросами.

Желание что-то быстро сделать по этому вопросу понятно. Но поскольку темы жизни и смерти глубоко личные и болезненные для каждого человека, в законотворчестве к ним необходимо относиться с максимальной осторожностью и осторожностью. Политики должны тщательно рассматривать все возможные сценарии при решении таких сложных вопросов.

Во-первых, нам необходимо уточнить понятия. Паллиативная помощь означает приносящее облегчение и обезболивающее лечение человека с опасным для жизни заболеванием. Доктор Катрин Эльмет смогла очень кратко и точно обобщить концепции желаний покончить с жизнью и эвтаназии в шоу «Импульс», поэтому я позаимствую у нее слова. Согласно формулировке доктора Эльмет, покончить с жизнью означает, что человек не позволяет продлевать свою жизнь после того, как он начал умирать. Эвтаназия означает умерщвление человека.