Желающие проголосовать на выборах в Европарламент в зарубежных представительствах должны поторопиться

В связи с выборами в Европарламент в этом году гражданам Эстонии, проживающим за рубежом, следует учитывать, что существует три варианта голосования за рубежом.

Самый простой способ - проголосовать электронно с помощью приложения для выборов на сайте www.valimised.ee. Электронное голосование пройдет с 3 по 8 июня 2024 года до 20:00 вечера по эстонскому времени.

В зарубежных представительствах Эстонии по всему миру можно голосовать с 25 по 30 мая. Более подробную информацию о времени голосования можно найти на сайте Министерства иностранных дел.

Третий вариант - голосование по почте. Для этого в зарубежном представительстве Эстонии необходимо подать письменное заявление вместе с копией документа, удостоверяющего личность. Образец письменного заявления можно найти на сайте Министерства иностранных дел, оно должно поступить в зарубежное представительство Эстонии не позднее 10 мая 2024 года.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства иностранных дел или зарубежного представительства.