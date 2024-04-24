Трудовая инспекция столкнулась с наплывом вопросов об увольнении учителей, а также невыплаченных зарплатах и отпускных в строительном и других секторах. Что происходит?
Лавина звонков в Трудовую инспекцию: учителя ждут увольнений, строители денег
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире представители Трудовой инспекции: инспектор труда Марина Уусэлу и юрист-консультант Олена Смольска.
На 23-й минуте беседы речь зашла об учителях. Смотрите видео начиная с 22.20!
– Ожидаете ли вы наплыва обращений от учителей, которым предстоят непростые времена?
Олена Смольска: – Это очень больная тема, которая обсуждается в обществе на всех уровнях. Трудовая инспекция уже столкнулась с повышенным интересом со стороны педагогов. Учителей интересует, как именно будут прекращаться трудовые отношения и на что можно рассчитывать.
Большинство педагогов имеет большой трудовой стаж. Они взволнованы тем, что оказались на перепутье.
– На что же они могут рассчитывать?
Олена Смольска: – Это сложный вопрос, который в каждом случае будет рассматриваться индивидуально.
Если закрываются русскоязычные классы и группы, и у работодателя нет возможности обеспечить работника той работой, о которой договаривались изначально, тогда возможно сокращение, в том числе коллективное (со всеми положенными выплатами со стороны работодателя и Кассы страхования от безработицы – прим.ред.).
Если же речь идет о том, что у работника нет требуемого уровня квалификации (например, языковой категории B2 или С1 – прим.ред.) и работник был своевременно предупрежден работодателем о необходимости выполнения этого требования, но работник так и не смог достигнуть требуемого уровня, это может привести к отказу от Трудового договора по причине, обусловленной самим работником.
В данном случае потерявший работу учитель сможет претендовать только на выплаты из Кассы страхования от безработицы.
Если же работник, несмотря на предупреждения работодателя, вообще не предпринимал никаких действий для достижения требуемого уровня, игнорировал языковые курсы и экзамены, не выполнив разумные распоряжения работодателя, тогда речь может зайти о прекращении трудовых отношений на основании отказа от выполнения требований работодателя (в данном случае невозможно будет рассчитывать на выплаты из Кассы страхования от безработицы – прим.ред.).
Пояснение Трудовой инспекции:
В отношении учителей могут быть задействованы три основных сценария прекращения трудовых отношений.
Статья 91 Закона о трудовом договоре: сокращение. В данном случае можно претендовать на все предусмотренные законом выплаты от работодателя и Кассы страхования от безработицы, исходя из стажа работника и других моментов.
Статья 88, п.1. Закона о трудовом договоре: недостаточная квалификация работника. В случае прерывания трудовых отношений можно претендовать только на выплаты из Кассы страхования от безработицы.
Статья 88, п.2. Закона о трудовом договоре: невыполнение разумных распоряжений работодателя. В данном случае невозможно претендовать ни на какие выплаты по увольнению.
– О чем говорит общая статистика Трудовой инспекции? Почему трудовых споров становится все больше?
Марина Уусэлу: – Сказывается влияние экономического спада, в результате чего сокращается количество рабочих мест, закрываются фирмы. Сложившаяся ситуация породила споры с сотрудниками, которые вынуждены обращаться в Трудовую инспекцию. За минувший год от них поступило 2049 заявлений и еще 251 заявление – от работодателей.
Чаще всего заявления подаются представителями строительного сектора: из этой сферы за год поступило 484 обращения, или 18% от общего числа всех жалоб.
– Со временем увеличиваются и суммы претензий?
Олена Смольска: – Конечно! Растет минимальная зарплата, увеличиваются и суммы претензий. Особенно, если речь идет о невыплате заработной платы и отсутствии других выплат.
В данном случае невозможно всё списать только на экономический кризис. В Эстонии – более 25 000 военных беженцев трудоспособного возраста. Они заключают трудовые отношения, и чем чаще такие отношения возникают – тем больше вопросов. Здесь очень много нюансов и неоправданных ожиданий.
Марина Уусэлу: – Возникшие споры проще всего разрешить, когда есть письменный трудовой договор. Рекомендуем также фотографировать все подписанные документы. Разумеется, перед подписанием любой договор необходимо прочесть.
– Можно ли констатировать, что проблема зарплат в конвертах обострилась с годами?
Олена Смольска: – Проблема существует. Налоговая и трудовая инспекции постоянно пытаются с этим бороться, улучшая осведомленность людей. Обращаем внимание, что соглашаясь на зарплату в конверте, работники наказывают сами себя. Задекларированный доход и уплата налогов напрямую касаются социальной защиты человека. Экономия на уплате налогов может дорого обойтись при потере работы, обращении в комиссию по трудовым спорам с вопросом невыплаты зарплаты и т.д.
Марина Уусэлу: – В зоне риска – молодые работники, получатели зарплат в конвертах, малообеспеченные люди и неграждане.
В строительном секторе наиболее остро стоит проблема арендных работников (направленных работодателем временно выполнять работу к третьему лицу – прим.ред.). В большинстве таких случаев работник даже не знает, кто его работодатель. При обращении в комиссию по трудовым спорам такой заявитель не способен доказать, кто его работодатель. Тут комиссия уже ничем не сможет помочь.
Советует работникам при найме сразу спрашивать договор. Речь идет о трехсторонних отношениях между работодателем, принимающим человека на работу, фирмой-пользователем рабочей силой и самим работником. С фирмой-пользователем необходимо заключить трудовой договор, никаких договоров подряда и поручения!
Отдельная тема – командированные в Эстонию работники. Они все должны быть зарегистрированы на сайте Трудовой инспекции.
Подробнее в повторе!
- Как часто работники остаются ни с чем?
- В каких секторах обманутых больше всего?
- Насколько увеличились суммы претензий?
- Легко ли доказать свою правоту и добиться выплат?
- Какие нюансы важно учитывать?
- Что может изменить Трудовая инспекция?
- Грозят ли санкции нечестным работодателям?
- Какова ответственность за задержку выплат?
- Обострилась ли проблема зарплат в конвертах?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss