Лавина звонков в Трудовую инспекцию: учителя ждут увольнений, строители денег

В данном случае потерявший работу учитель сможет претендовать только на выплаты из Кассы страхования от безработицы.

Если же работник, несмотря на предупреждения работодателя, вообще не предпринимал никаких действий для достижения требуемого уровня, игнорировал языковые курсы и экзамены, не выполнив разумные распоряжения работодателя, тогда речь может зайти о прекращении трудовых отношений на основании отказа от выполнения требований работодателя (в данном случае невозможно будет рассчитывать на выплаты из Кассы страхования от безработицы – прим.ред. ).

Пояснение Трудовой инспекции:

В отношении учителей могут быть задействованы три основных сценария прекращения трудовых отношений.

Статья 91 Закона о трудовом договоре: сокращение. В данном случае можно претендовать на все предусмотренные законом выплаты от работодателя и Кассы страхования от безработицы, исходя из стажа работника и других моментов.

Статья 88, п.1. Закона о трудовом договоре: недостаточная квалификация работника. В случае прерывания трудовых отношений можно претендовать только на выплаты из Кассы страхования от безработицы.

Статья 88, п.2. Закона о трудовом договоре: невыполнение разумных распоряжений работодателя. В данном случае невозможно претендовать ни на какие выплаты по увольнению.