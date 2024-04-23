У председателя центристов Тартуского округа появился конкурент, который может сместить его с должности

Прошлой осенью Яан Тоотс также стал мэром Нарвы и видно, что большую часть времени и сил уходит на управление приграничным городом, а в университетский город он приезжает редко. «Работы много, в Тарту приезжаю только по выходным», - признался Тоотс.

При этом он не стал комментировать, откажется ли он от своей кандидатуры на должность регионального лидера 2 мая на конференции. «Еще есть две недели, поэтому я не буду сейчас комментировать, - сказал Тутс. - В Тарту у нас все хорошо, разногласий нет».