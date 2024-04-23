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У председателя центристов Тартуского округа появился конкурент, который может сместить его с должности

Эйли Арула
, журналист
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Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov

Через две недели состоится конференция Тартуского округа Центристской партии, на которой будет избран председатель отделения. В настоящее время эту должность занимает Яан Тоотс, но у него есть конкурент, имеющий сторонников.

Прошлой осенью Яан Тоотс также стал мэром Нарвы и видно, что большую часть времени и сил уходит на управление приграничным городом, а в университетский город он приезжает редко. «Работы много, в Тарту приезжаю только по выходным», - признался Тоотс.

При этом он не стал комментировать, откажется ли он от своей кандидатуры на должность регионального лидера 2 мая на конференции. «Еще есть две недели, поэтому я не буду сейчас комментировать, - сказал Тутс. - В Тарту у нас все хорошо, разногласий нет».

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