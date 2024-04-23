Что думают об эстонских генералах в Кремле?

Выступление генерала Херема на общем собрании Академии наук снова подняло шумиху в Эстонии
Мы слишком много судили о нашем военном руководстве по стилю и слишком мало по результатам
Мы должны научиться смотреть на руководство нашими Силами обороны глазами нашего врага
Генерал Мартин Херем с прямотой солдата еще раз рассказал о военной угрозе и о том, что Силы обороны могут предотвратить приход этой угрозы или, если предотвращение не удастся, помочь разгромить врага. Редактор Меэлис Ойдсалу рассказывает о том, как послания уходящего главы Сил обороны и стиль их подачи повлияли на НАТО и Эстонию.
Позже я попросил одного академика, присутствовавшего на общем собрании Эстонской академии наук 17 апреля, прокомментировать, насколько он удовлетворен работой генерала Мартина Херема. «Это была хорошая работа. В основном я был согласен с его действиями, может быть, иногда я сам был бы менее рельефным», – сказал академик, добавив, что не знает нового главу Сил обороны, но надеется на продолжение в том же стиле.
В редакций одной из крупных газет транслированное в сети выступление генерала также вызвало большое обсуждение среди академиков. «Из-за лежащей на нем ответственности глава Сил обороны в своем мыслительном процессе опережает общественность на несколько шагов. Когда он говорит об этом честно, у зрителей возникает излишняя тревожность, слегка преувеличенное чувство опасности», – описал возникшие у себя и своих коллег эмоции известный журналист, наблюдавший за докладом.
Несколько лет назад глава Сил обороны таким же ошеломляющим стилем пробудил своих коллег из генералитета НАТО, привыкших думать о войне и коллективной обороне как о теоретической возможности
Несколько лет назад глава Сил обороны таким же ошеломляющим стилем пробудил своих коллег из генералитета НАТО, привыкших думать о войне и коллективной обороне как о теоретической возможности.
Неблагодарная роль Херема как пробуждающего людей имеет свой трагикомический подтекст. «Мы говорим об опасности, но не верим в нее», – резюмирует он сам трагедию своей ситуации.
По словам генерала, в случае с государственной обороной слишком много мечтают о будущих ресурсах и технологиях, но нет готовности хвататься за топор, если понадобится. Строятся чрезвычайно безопасные и, следовательно, чрезвычайно дорогие системы связи, которые никогда не будут завершены, хотя война в Украине показывает, что это можно было бы сделать проще. Мы начинаем с эмоций и политики, а не с науки. «Я не смог это изменить», – говорит человек, который 1 июля передаст командование Силами обороны бригадному генералу Андрусу Мерило.
Недавно они обсуждали с Мерило, следует ли и в какой степени изменить военные принципы Сил обороны под влиянием войны в Украине. «Большая часть того, что видно в Украине, – это хорошо забытое старое, или технологические решения», – говорит глава Сил обороны.
По мнению Херема, за 20 лет Эстония несколько отошла от утвержденных в ней принципов ведения боевых действий. «А некоторые никогда по-настоящему не понимали этих основ», – объясняет ведущий прагматик эстонской государственной службы, для которого функция всегда была важнее формы, но который неоднократно застревал именно в вопросах формы. Я имею в виду реорганизацию летом 2021 года, связанную с обмундированием оркестра Сил обороны и Президентского караула.
Цитируя классиков, стиль в том, чтобы быть человеком. Андрус Мерило – это не Мартин Херем, ему и не нужно им быть. Важно, чтобы фактические темпы развития наших Сил обороны продолжали сдерживать Россию.
Оглядываясь назад, культурную войну генерала Херема в то время можно назвать комичным происшествием. Но во внешне «рельефной» манере генерала выражаться, когда он напомнил об этом летом, прозвучала нотка обиды. Без этой человеческой уязвимости его слова были бы еще более устрашающими. А также его концепция «некрасивых», но смертоносно действенных Сил обороны. «Зеленский спас меня своим некрасивым нарядом», – шутит генерал.
Цитируя классиков, это стиль человеческого бытия. Мерило не Херем, ему и не нужно им быть. Важно, чтобы фактические темпы развития наших Сил обороны продолжали сдерживать Россию даже после ухода генерала Херема и генерал-майора Вейко-Велло Пальма, и чтобы руководство Силами обороны можно было более публично оценивать в будущем, исходя из результатов их деятельности, а не только на основании стиля.
Мы должны научиться видеть наших генералов глазами врага. Кремль, возможно, тоже в некоторой степени интересоваться стилем наших военачальников, но их отпугивает только реальная боеспособность.