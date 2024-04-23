Что думают об эстонских генералах в Кремле?

По словам генерала, в случае с государственной обороной слишком много мечтают о будущих ресурсах и технологиях, но нет готовности хвататься за топор, если понадобится. Строятся чрезвычайно безопасные и, следовательно, чрезвычайно дорогие системы связи, которые никогда не будут завершены, хотя война в Украине показывает, что это можно было бы сделать проще. Мы начинаем с эмоций и политики, а не с науки. «Я не смог это изменить», – говорит человек, который 1 июля передаст командование Силами обороны бригадному генералу Андрусу Мерило.

Адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, изменил свою риторику по сравнению с тем, что было несколько лет назад, и стал гораздо более воинственным. Свою роль в этом играет и разъяснительная работа, проводимая в альянсе генералом Мартином Херемом. Фото: NTB/Reuters/Scanpix

Недавно они обсуждали с Мерило, следует ли и в какой степени изменить военные принципы Сил обороны под влиянием войны в Украине. «Большая часть того, что видно в Украине, – это хорошо забытое старое, или технологические решения», – говорит глава Сил обороны.

По мнению Херема, за 20 лет Эстония несколько отошла от утвержденных в ней принципов ведения боевых действий. «А некоторые никогда по-настоящему не понимали этих основ», – объясняет ведущий прагматик эстонской государственной службы, для которого функция всегда была важнее формы, но который неоднократно застревал именно в вопросах формы. Я имею в виду реорганизацию летом 2021 года, связанную с обмундированием оркестра Сил обороны и Президентского караула.