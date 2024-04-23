Пюхтица: чтобы изменить статус монастыря, правительство Эстонии может обратиться к патриарху Кириллу

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сегодня утром посетил Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь. Целью визита была встреча с настоятельницей монастыря игуменией Филаретой для обсуждения нынешних отношений монастыря с Московским Патриархатом и будущего монастыря в контексте необходимости разрыва связей с ним.

По словам министра, прием в монастыре был теплым и открытым. Он объяснил, почему позиция Московского Патриарха неприемлема для Эстонии, а игумения объяснила позицию монастыря и его отношения с Московским Патриархатом.

По словам настоятельницы, обе стороны пришли к соглашению о том, что за время своего существования Пюхтицкий монастырь сохранял нейтральность в отношении политических дел и не допускает вмешательства политических сил в свою деятельность.

«Ставропигиальный статус прописан в уставе монастыря, где сказано, что смена юрисдикции невозможна. Следовательно, монастырь сам не может инициировать отказ от ставропигиального статуса», - говорится в сообщении.

Настоятельница монастыря отметила, что если правительство Эстонии, представленное министром внутренних дел, желает изменить юрисдикцию монастыря, оно должно напрямую обратиться к патриарху Кириллу. «Такой подход является правомерным в каноническом аспекте для жительниц обители», - заявила она.

В монастыре отметили, что для них отмена ставропигии будет приемлема лишь в случае, если правительство Эстонии обеспечит им свободу выбора новой юрисдикции без какого-либо давления.