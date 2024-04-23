«Мы не хотим оставаться заложниками прошлого»: финны окончательно закроют музей Ленина

В последний раз музей Ленина, учрежденный в 1946 году Обществом Финляндия-Советский союз, будет открыт 3 ноября, а затем 15 февраля следующего года откроется Музей восточных отношений Nootti, пишет Yle.

Музей Nootti сфокусируется на политической истории Финляндии, а также на современности.

«История не закончилась с распадом Советского союза, и мы не хотим оставаться заложниками прошлого, - указал директор музея Калле Каллио в сообщении музея. - Авторитарная несправедливость вновь стала повседневной реальностью в России, но вряд ли она имеет какое-то отношение к Ленину, умершему больше ста лет назад. Старое название уже не соответствует содержанию нашей экпозиции, оно вводит публику в заблуждение и вызывает недопонимание».

«Решение о закрытии Музея Ленина и основании Nootti было принято исключительно музеем, - добавил Каллио. - Ни политики, ни спонсоры никоим образом не повлияли на него, что является хорошей иллюстрацией устойчивости финского общества».