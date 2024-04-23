Неожиданно и приятно: в ближайшие дни ожидается до 15 градусов тепла

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег и дожди. Ветер южных направлений, 3–9, порывами 12, на побережье южный и юго-западный, 6-11, порывами 15 м/с, утром немного ослабеет. Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и мокрый снег, после полудня облачности станет меньше, осадки прекратятся. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 12 м/с, к вечеру сменит направление на восточное, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, днем 4-11 градусов тепла.

В ночь на четверг облачность уплотнится, после полуночи к югу Эстонии подойдет зона дождей, которая распространится в северном направлении и утру станет интенсивнее. Ветер восточный и северо-восточный, 4–10, порывами 12, на побережье до 15 м/с. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полудня возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный, 4–10, порывами 12, на побережье до 15 м/с, после полудня немного ослабеет и начиная с юга страны сменит направление на южное. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 5- 12, на юге страны до 15 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, до полуночи по многим регионам дожди, после полуночи кратковременные дожди местами. Ветер южных направлений, 3–9, на побережье порывами до 13 м/с. Днем облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 5–11, порывами 15, на побережье 7-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 2 -6 градусов тепла, днем 4-11, на востоке страны до 13 градусов тепла.