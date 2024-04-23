«Новости в 7» за 23 апреля: как вывести Пюхтицкий монастырь из подчинения Москвы, апрельский снегопад не станет последним, эстонская скульптор удивила на биеннале в Венеции и какое лето ожидается в Европе?

Сегодня в выпуске:

- Министр внутренних дел Эстонии посетил православный монастырь в Ида-Вирумаа и обсудил с настоятельницей варианты разрыва контактов с Московским патриархатом. Может ли государство принудительно прекратить деятельность церковных приходов, если подчинение России сохранится, выяснял наш корреспондент в регионе?

- Это важно: количество кибератак на жителей страны с начала года возросло в 5 раз и какие компенсации получат бывшие руководители мэрии и столичных районов от новой коалиции?

- Впервые почти за 40 лет мощный снегопад накрыл 23 апреля почти всю территорию Эстонии, а также соседних стран. Что происходило сегодня на улицах Таллинна, Риги и Хельсинки - в нашем репортаже

- Выставка эстонской художницы на биеннале искусств в Венеции потрясла публику и критиков. Чем известная скульптор Эдит Карсон удивила посетителей грандиозного фестиваля, в котором участвуют представители почти ста стран мира?

- Это интересно: перед Олимпиадой полиция в Париже ликвидирует платочные лагеря мигрантов и почему закрывается единственный в Западной Европе Музей Ленина в Тампере

- Снегопады, потопы, разливы рек, небывалая жара и засуха: Европу вновь ждет сезон экстремальной погоды. В чем причина столь резкий перепадов климата и к каким катаклизмам следует готовиться жителям континента?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 23 апреля.