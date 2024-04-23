«Согласно закону и внутренним правилам Таллинна, ушедшим членам городской управы и старейшинам районов можно назначить компенсацию, и сегодня городская управа приняла такое решение. Это часть цивилизованной, демократической передачи власти. Люди до этого хорошо работали, и когда их полномочия закончились, я считаю, что справедливо выплатить компенсацию в соответствии с правилами и законами», - сказал новый мэр Евгений Осиновский.

Согласно Закону об организации местного самоуправления, мэру и члену горуправы, назначенному городским собранием, может быть выплачена компенсация при увольнении в размере до трех месячных зарплат, если он работал от двух до восьми лет, и до шести месячных зарплат, если он работал на соответствующей должности более восьми лет, и увольнение происходит в связи с окончанием срока их полномочий или в связи с выражением недоверия.

26 марта городское собрание Таллинна выразило вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, а 14 апреля освободило от должности членов городской управы вице-мэров Бетину Бешкину, Владимира Света, Тийта Терика и Йозепа Вимма. Новая городская управа решила выплатить своим предшественникам компенсацию в том размере, который позволяет закон.

Кылварту будет выплачена компенсация в размере его трехмесячной заработной платы - 24 678 евро. Бешкиной, Свету, Терику и Вимму будут выплачены компенсации в размере их трехмесячной основной зарплаты - 23 267 евро каждому.

Старейшине Хааберсти Олегу Сильянову, старейшине Кесклинна Монике Хауканымм, старейшине Ласнамяэ Юлианне Юрченко и старейшине Пыхья-Таллинна Мануэле Пихлап будет выплачена компенсация в размере 19 105 евро, старейшине Кристийне Яанусу Рийбе - 17 741 евро.

Также двум сотрудникам канцелярии мэра Михаила Кылварта будет выплачены компенсации в связи с внезапным прекращением их трудовых договоров в размере четырех месячных основных зарплат.