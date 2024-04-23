В Астане продолжается суд над экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемом в истязании и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. На суде выяснилось, что он более шести раз звонил гадалке и переписывался со знакомой, пока Нукенова лежала без сознания в ресторане. В его телефоне также нашли видео, согласно которому в тот же вечер бывший чиновник расспрашивал супругу о возможных связях с другим мужчиной.
Звонил гадалке и переписывался со знакомой. Что делал экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев, пока его супруга умирала в ресторане
22 апреля судья Айжан Кульбаева получила пароль от телефона обвиняемого и смогла приступить к осмотру вещдока на судебном заседании. Ранее Бишимбаев неоднократно отказывался предоставлять свой пароль.
Судья проиграла 12 видеороликов, записанных бывшим чиновником вечером 9 ноября - перед смертью Нукеновой. Телефон находился в руках судьи, картинка не была продемонстрирована участникам заседания - только брату и адвокатам погибшей.
На всех видео Бишимбаев оскорбляет супругу, обращаясь к ней как «шваль» и «сука». «Просто правды хочу. Ты трахалась с Раимбеком Баталовым? Ты спала с ним? Скажи: "я спала с ним"», - говорит Бишимбаев на одном из видео.
Бывший чиновник сначала утверждал, что «не помнит» происхождения записей, и предположил, что ему «отправили по ватсапу». Позже Бишимбаев признался, что он сам снимал эти видеоролики.
Он отметил в суде, что причиной конфликтов между ним и Нукеновой стали «прошлые отношения» девушки. По его словам, до брака с ним она встречалась с женатым мужчиной - известным в Казахстане бизнесменом.
Местные СМИ предположили, что речь идет о председателе правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбеке Баталове. Сам бизнесмен отрицает связь с Нукеновой.
Переписывался и шесть раз звонил гадалке
23 апреля судья Айжан Кульбаева продолжила осмотр телефона Бишимбаева. Судья обнародовала историю звонков подсудимого.
В ночь смерти Салтанат Нукеновой Бишимбаев несколько раз звонил гадалке, записанной как «Гульнар Шым».
«Пока Байжанов (второй фигурант дела, обвиняется в укрывательстве - Би-би-си) спускался, я ей звонил, так как пульс не нашел, хотел спросить, что происходит. Она не брала, потом взяла, сказала вызывать "скорую" и бросила трубку. Я говорил ей: "Вы же говорили, что она должна проснуться вечером, сейчас не могу разбудить, пульс найти"», - рассказал суду Бишимбаев.
Более того, судья проверила в телефоне переписку бывшего чиновника. Согласно записям, обвиняемый не только звонил гадалке, но писал ей и спрашивал о состоянии Нукеновой, поскольку та не приходила в сознание.
«Вы пишете человеку, который находится за несколько тысяч километров, чтобы узнать, в себе ли она [супруга]? Вы сами не видели, в каком состоянии она? И вот она пишет: "да, в себе". И вы поверили этой переписке?», - уточнила судья.
Бишимбаев ответил утвердительно. «Да, поверил. Доверял ей [гадалке]», - пояснил он.
Согласно истории звонков, в ночь смерти Нукеновой бывшему чиновнику неоднократно звонил брат погибшей Айтбек Амангельды, его звонки числятся как пропущенные.
Писал знакомой «ты свободна?»
Скорую помощь в ресторан BAU, где умерла Салтанат Нукенова, вызвали 9 ноября прошлого года в 19:55.
Судья зачитала переписку Бишимбаева в тот вечер. Выяснилось, что экс-министр связывался с двумя женщинами за полчаса до этого.
Первым контактом оказалась блогерша Гульнара Насырбекова, вторым - неизвестная девушка, которую бывший министр записал как «Юлия супер».
По словам судьи, Бишимбаев написал ей в 19:24. «Что дел? Свободна?» - процитировала она обвиняемого.
В 19:36 девушка ответила: «Ресницы делала. Во сколько?». На что не последовало ответа от Бишимбаева.
В суде бывший чиновник отказался пояснить, кем является эта девушка и в каких отношениях он состоял с ней.
Ревновал, запрещал работать и контролировал
Суд над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым в Астане начался 27 марта. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях супруги - астролога Салтанат Нукеновой.
По версии следствия, Бишимбаев на протяжении нескольких часов избивал и душил жену в VIP-кабинке принадлежащего ему ресторана.
Нукенова умерла в результате черепно-мозговой травмы. Экспертиза обнаружила у нее гематому головного мозга в 230 мл крови - это считается смертельным показателем. Экспертиза заключила, что смерть Нукеновой наступила за 6-8 часов до приезда скорой помощи.
На суде ассистентка погибшей Анара Тасова рассказала, что Бишимбаев следил за супругой по геолокации и запрещал ей работать. На одну из встреч с ассистенткой Нукенова пришла с «фиолетовыми» синяками и следами от удушения. В другом разговоре девушка призналась, что супруг «тиранит» ее и она боится, что «он ее убьет».
Брат Нукеновой Айтбек Амангельды показывал в суде фотографии избитой сестры. Он рассказал, что получил снимки от сестры в марте прошлого года.
«Когда она направила фотографии, она сама сказала: «Сохрани их». [...] Она мне объясняла, что хотела написать в полицию заявление на Куандыка за нанесение побоев», - рассказал Амангельды.
Он добавил, что за 2023 год Нукенова уходила от Бишимбаева около восьми раз.