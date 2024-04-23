Звонил гадалке и переписывался со знакомой. Что делал экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев, пока его супруга умирала в ресторане

22 апреля судья Айжан Кульбаева получила пароль от телефона обвиняемого и смогла приступить к осмотру вещдока на судебном заседании. Ранее Бишимбаев неоднократно отказывался предоставлять свой пароль.

Судья проиграла 12 видеороликов, записанных бывшим чиновником вечером 9 ноября - перед смертью Нукеновой. Телефон находился в руках судьи, картинка не была продемонстрирована участникам заседания - только брату и адвокатам погибшей.

На всех видео Бишимбаев оскорбляет супругу, обращаясь к ней как «шваль» и «сука». «Просто правды хочу. Ты трахалась с Раимбеком Баталовым? Ты спала с ним? Скажи: "я спала с ним"», - говорит Бишимбаев на одном из видео.

Бывший чиновник сначала утверждал, что «не помнит» происхождения записей, и предположил, что ему «отправили по ватсапу». Позже Бишимбаев признался, что он сам снимал эти видеоролики.

Он отметил в суде, что причиной конфликтов между ним и Нукеновой стали «прошлые отношения» девушки. По его словам, до брака с ним она встречалась с женатым мужчиной - известным в Казахстане бизнесменом.

Местные СМИ предположили, что речь идет о председателе правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбеке Баталове. Сам бизнесмен отрицает связь с Нукеновой.

Переписывался и шесть раз звонил гадалке

23 апреля судья Айжан Кульбаева продолжила осмотр телефона Бишимбаева. Судья обнародовала историю звонков подсудимого.

В ночь смерти Салтанат Нукеновой Бишимбаев несколько раз звонил гадалке, записанной как «Гульнар Шым».