В течение недели резервисты смогут бесплатно ездить на поездах

Предложение действительно для прошедших военную службу резервистов при предъявлении подтверждающего это удостоверения и удостоверяющего личность документа.

«Поезда принесли Эстонии свободу в Освободительной войне, а также помогли ее сохранить, - сказала менеджер по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Во время Недели резервистов мы чтим тех жителей Эстонии, которые вкладывают свое личное время в поддержание и обеспечение безопасности Эстонии в качестве резервистов».