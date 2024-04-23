Во время Недели резервистов - с воскресенья по 5 мая - резервисты смогут бесплатно ездить на поездах Elron.
В течение недели резервисты смогут бесплатно ездить на поездах
Предложение действительно для прошедших военную службу резервистов при предъявлении подтверждающего это удостоверения и удостоверяющего личность документа.
«Поезда принесли Эстонии свободу в Освободительной войне, а также помогли ее сохранить, - сказала менеджер по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Во время Недели резервистов мы чтим тех жителей Эстонии, которые вкладывают свое личное время в поддержание и обеспечение безопасности Эстонии в качестве резервистов».
Необходимое удостоверение резервисты могут скачать на сайте Сил обороны.