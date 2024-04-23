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В течение недели резервисты смогут бесплатно ездить на поездах

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Sille Annuk

Во время Недели резервистов - с воскресенья по 5 мая - резервисты смогут бесплатно ездить на поездах Elron.

Предложение действительно для прошедших военную службу резервистов при предъявлении подтверждающего это удостоверения и удостоверяющего личность документа.

«Поезда принесли Эстонии свободу в Освободительной войне, а также помогли ее сохранить, - сказала менеджер по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Во время Недели резервистов мы чтим тех жителей Эстонии, которые вкладывают свое личное время в поддержание и обеспечение безопасности Эстонии в качестве резервистов».

Необходимое удостоверение резервисты могут скачать на сайте Сил обороны

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