Вт, 23.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Мы не должны отставать от других!»: волость завлекает врачей заманчивым пособием

BNS
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

С четверга по 26 мая волость Сааремаа ожидает заявок на оплату содержания врача-специалиста, семейного врача и стоматолога-специалиста, на которые в этом году выделено в общей сложности 40 000 евро

Цель выдачи пособий - повысить доступность и качество первичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и стоматологической помощи для жителей Сааремаа, а также уменьшить нехватку специалистов. Каждый заявитель может получить пособие один раз.

По словам председателя оценочной комиссии и заместителя мэра Сааремаа Лийз Лепик, этот раунд подачи заявок в некотором роде первый, поскольку в этот раз муниципалитет хочет поддержать и стоматологов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх