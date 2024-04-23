С четверга по 26 мая волость Сааремаа ожидает заявок на оплату содержания врача-специалиста, семейного врача и стоматолога-специалиста, на которые в этом году выделено в общей сложности 40 000 евро.
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«Мы не должны отставать от других!»: волость завлекает врачей заманчивым пособием
Цель выдачи пособий - повысить доступность и качество первичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и стоматологической помощи для жителей Сааремаа, а также уменьшить нехватку специалистов. Каждый заявитель может получить пособие один раз.