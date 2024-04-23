Юрист советует: что делать, если вы попали в регистр должников?

Кто может публиковать и просматривать ваши данные?

Кредиторы из различных областей могут вносить данные должника в регистры неплатежей. Как правило, в регистрах публикуются долги, срок погашения которых истек не менее 30 дней назад.

Люди и компании могут делать платные запросы в регистр, стоимость запроса составляет от пяти евро. «Запросы из любопытства не допускаются, для запроса должен быть законный интерес, который, при необходимости, надо будет обосновать», - заявила Сеппер. Запрос собственных данных, однако, бесплатен. «Рекомендую проверить, кто запрашивал ваши данные, например, это можно сделать в регистрах taust.ee или сreditinfo.ee», - добавила она.

Работодателям не разрешено проверять соискателей работы, но при найме сотрудника на должность с финансовой ответственностью такой запрос может быть обоснован.

Как избежать попадания в регистр должников?

Для начала юрист порекомендовала погасить долги. Однако, следует учитывать, что информацию о невыполнении обязательств можно публиковать в течении пяти лет после выплаты долга или истечения срока обязательства.

«Важно, что данные о долге после истечения срока могут быть опубликованы только в том случае, если кредитор предпринял активные действия по взысканию долга. Если попытки взыскать долг не было, публикация информации не оправдана», - уточнила Сеппер. Кроме того, если это небольшой и единственный долг многолетней давности, то нарушение прав должника непропорционально велико, и публикация факта неисполнения обязательств может нанести чрезмерный ущерб.

В случае неверных данных человек может потребовать их исправления или удаления. Для этого необходимо связаться с кредитором и потребовать прекращения публикации данных. Удалить информацию можно также путем подачи жалобы держателю регистра или через Инспекцию по защите данных и суд.

Должник также имеет право потребовать прекращения публикации данных, если обнаружит, что его персональные данные были опубликованы неверно. За это также может быть потребовано возмещение морального ущерба. «Ранее в таких случаях суды присуждали от 200 до тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба», - сказала Сеппер и предложила в таких случаях обращаться к адвокату для защиты своих прав.