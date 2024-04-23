Около 85 000 жителей Эстонии внесены в какой-либо регистр должников, и хотя данные могут быть неточными или устаревшими, нахождение в так называемом черном списке оказывает существенное негативное влияние. Юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер дала советы, как проверить свои данные и избежать попадания в регистры неплатежей.
Юрист советует: что делать, если вы попали в регистр должников?
В Эстонии нет единого регистра неплатежей, и в интернете можно найти множество различных открытых источников с информацией о платежном поведении и долгах человека.
«Существующие регистры не являются государственными и общими. Образно говоря, каждый может создать свой собственный регистр должников и взимать плату за его использование. Банки и различные организации проверяют платежное поведение своих потенциальных клиентов, и нахождение в так называемом черном списке может существенно повлиять на человека, особенно если публикуемая информация не соответствует действительности», - сказала Сеппер.
Для публикации данных о долге согласия человека не требуется, поскольку защита других лиц от совершения заведомо рискованных сделок считается более важной, чем защита частной жизни должника. «Однако, кредитор должен проинформировать человека, прежде чем публиковать информацию о долге. Если кредитор этого не сделает, обязанность уведомления ложится на регистр», - отметила юрист.
Инспекция по защите данных отметила, что информация о неплатежеспособности может быть опубликована только в целях оценки кредитоспособности, а не для давления. «Например, не допускается публикация данных о невыполнении обязательств только в качестве меры давления для выплаты долга. Также неправомерна и довольно распространенная угроза внесения в регистр невыполнения обязательств и обещание удалить данные сразу, как только долг будет погашен», - подчеркнула Сеппер и добавила, что целью публикации данных о долге не должны быть месть или очернение человека.
Кто может публиковать и просматривать ваши данные?
Кредиторы из различных областей могут вносить данные должника в регистры неплатежей. Как правило, в регистрах публикуются долги, срок погашения которых истек не менее 30 дней назад.
Люди и компании могут делать платные запросы в регистр, стоимость запроса составляет от пяти евро. «Запросы из любопытства не допускаются, для запроса должен быть законный интерес, который, при необходимости, надо будет обосновать», - заявила Сеппер. Запрос собственных данных, однако, бесплатен. «Рекомендую проверить, кто запрашивал ваши данные, например, это можно сделать в регистрах taust.ee или сreditinfo.ee», - добавила она.
Работодателям не разрешено проверять соискателей работы, но при найме сотрудника на должность с финансовой ответственностью такой запрос может быть обоснован.
Как избежать попадания в регистр должников?
Для начала юрист порекомендовала погасить долги. Однако, следует учитывать, что информацию о невыполнении обязательств можно публиковать в течении пяти лет после выплаты долга или истечения срока обязательства.
«Важно, что данные о долге после истечения срока могут быть опубликованы только в том случае, если кредитор предпринял активные действия по взысканию долга. Если попытки взыскать долг не было, публикация информации не оправдана», - уточнила Сеппер. Кроме того, если это небольшой и единственный долг многолетней давности, то нарушение прав должника непропорционально велико, и публикация факта неисполнения обязательств может нанести чрезмерный ущерб.
В случае неверных данных человек может потребовать их исправления или удаления. Для этого необходимо связаться с кредитором и потребовать прекращения публикации данных. Удалить информацию можно также путем подачи жалобы держателю регистра или через Инспекцию по защите данных и суд.
Должник также имеет право потребовать прекращения публикации данных, если обнаружит, что его персональные данные были опубликованы неверно. За это также может быть потребовано возмещение морального ущерба. «Ранее в таких случаях суды присуждали от 200 до тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба», - сказала Сеппер и предложила в таких случаях обращаться к адвокату для защиты своих прав.