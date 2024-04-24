Откладывать больше некуда ⟩ Приближается срок представления декларации о доходах

Декларацию о доходах должны подать все предприниматели - физические лица (ПФЛ), а также все люди, которые в 2023 году получили выгоду от продажи ценных бумаг, вносили взносы или делали выплаты с инвестиционного счета, получили зарплату или дивиденды из-за рубежа или получили доход через платформы, продавая там товары или услуги.

Кроме того, все, кто имеет право на налоговые льготы и желает ими воспользоваться, должны подать декларацию о доходах. В этом году люди смогут в последний раз вычесть из своего налогооблагаемого дохода проценты по жилищному кредиту, а также в последний раз могут получить дополнительный не облагаемый налогом доход на ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, и супруги могут перевести свои неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.

ПФЛ должны представлять основную форму A декларации о доходах и форму E во всех случаях, независимо от того, был ли получен доход от предпринимательской деятельности. В случае, если доход от предпринимательской деятельности не был получен, форма E представляется с нулями. Обязанность подачи декларации также распространяется на случаи, когда предпринимательская деятельность в течение года была приостановлена или прекращена.

Если декларация о доходах подана, то в e-MTA следует следить за информационной страницей декларации о доходах, где можно увидеть информацию о результатах первичной проверки своей декларации и при необходимости предоставить дополнительные документы, если они необходимы департаменту.

Переплаченный подоходный налог будет возвращен на указанный в декларации банковский счёт не позднее 1 октября 2024 года. К этой же дате необходимо уплатить подлежащую доплате сумму налога.