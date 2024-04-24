В рейтингах последних недель партии сохраняют свои позиции. Первую позицию уверенно занимает «Отечество», за ней следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Партия реформ.
Рейтинги: «Отечество» сохраняет позицию лидера
Согласно последним результатам еженедельного проводимого в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti опроса, «Отечество» поддерживают 27,7, EKRE - 18,2, а Партию реформ - 17,9 процента респондентов.
За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия с 14,4 процента, Центристская партия с 10,8 процента и партия «Ээсти 200», которую поддерживают 5,2 процента электората.
Коалиционные партии по итогам нынешнего опроса поддерживают 37,5 а оппозиционные - 57,7 процента избирателей.