Эстонские лучники вошли в число сильнейших на стартовом этапе Кубка мира

В квалификации наши стрелки показали сильнвысокийый уровень – Робин Яэтма финишировал на 28-м месте среди 75 стрелков, набрав 703 очка (А-норма); Меэри-Марита Паас, набрала 703 очка (А-норма) – 11 место; Лизелль Яэтма, 702 балла (А-норма) – 16 место; Марис Тетсманн 682 балла (норма B) – 40 место. Всего в соревнованиях принимает участие 46 женщин.

Меэри-Марита Паас, добившаяся лучшего результата среди эстонок, немногословна.

«Двадцать женщин набрали более 700 очков, и это потрясающе. Уровень женщин-лучниц стал чрезвычайно высоким по сравнению с предыдущими годами. Я довольна своим результатом».

По ее словам, погода на стороне стадиона, где состязались женщины, была отличная, а вот на мужской стороне условия были сложнее из-за ветра.

Мужскую квалификацию по стрельбе из арбалета выиграл Матиас Фуллертон (Дания), победитель прошлогодней серии Кубка мира, набрав 714 очков из 720 возможных. Он превзошел набравшего такое же количество очков корейского стрелка Чонхо Кима только по количеству целей – 43 против 34. Фуллертон занимает третье место в мировом рейтинге.

Среди женщин квалификацию с 713 очками выиграла 23-летняя мексиканка Андреа Бесерра, занимающая 6-е место в мировом рейтинге. Для нее это первая победа на этапе Кубка мира в карьере.

Индивидуальные дуэли пройдут в четверг. Меэри-Марита Паас попадает сразу в поединки 1/16, где ее соперницей станет победительница дуэли 1/32 (встретятся 43-е место стрелков Новой Зеландии и 22-е место стрелков Кореи)

В поединок 1/16 прошла и Лизелль Яэтма, соперницей которой будет итальянка Марселла Тониоли, занявшая 17-е место.

Марис Тетсманн встретится с итальянкой Ирен Франкини, занявшей 25-е место в поединке 1/32.

Соперником Робина Яэтма в дуэли в 1/32 будет австралийский лучник Гарри Неве, занявший 37-е место.

В командном смешанном зачете Эстония занимает восьмое место среди 19 команд и в поединках 1/8 встретится с командой Франции, занявшей девятое место. В мировом рейтинге Эстония занимает 6 место среди 82 стран.

Женская сборная Эстонии, занявшая пятое место в посеве среди девяти стран, уже сегодня, в среду, встретится в однойчетвертой дуэльных поединков с командой США, занявшей четвертое место в квалификации.

В мировом рейтинге Эстония занимает 11 место среди 50 стран.