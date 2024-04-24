ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия готовит помехи для прибытия на передовую западной помощи Украине

Перевод: Павел Соболев

Так что очень сложно догадаться, какую такую едва заметную черту перешел гражданин Иванов. В России этот арест уже вызвал предположения, что речь идет о «наезде» на министра обороны Шойгу. На основании пока что имеющейся информации я бы не торопился делать такой вывод. Если по какой-то причине Путин решил осуществить такой арест, через некоторое время и его подчиненным должно стать ясно, какие правила игры были нарушены.

Как и ожидалось, Сенат США одобрил пакет помощи Украине

К настоящему времени точно известно, что Украина получит ракеты ATACMS, которые будут летать почти в два раза дальше, чем раньше. Можно не сомневаться, что первые партии боеприпасов поступят на фронт в ближайшие недели. Великобритания также обнародовала свой пакет помощи. Заявление премьер-министра Великобритании о том, что вся оборонная промышленность страны будет переведена на режим военного времени, дает очень важный дополнительный импульс поддержке Украины.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области на западе России. В результате нападения на предприятии вспыхнул крупный пожар. Первые сообщения о нападении на нефтеперерабатывающий завод также пришли из Воронежской области. А еще дроны атаковали тракторный завод под Липецком: на этом предприятии ремонтируют бронетехнику.