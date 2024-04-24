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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия готовит помехи для прибытия на передовую западной помощи Украине

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Вертолет ВСУ «Ми-17» в зоне боевых действий в восточной части Украины.
Вертолет ВСУ «Ми-17» в зоне боевых действий в восточной части Украины. Фото: ANATOLII STEPANOV / AFP / GETTY IMAGES
  • Украинские беспилотники ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области РФ
  • Украина увеличила производство ракет береговой обороны «Нептун»

В России арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, отвечавший в министерстве за строительные закупки. Его обвиняют во взяточничестве. Задержание носило демонстративный характер. В России все, включая президента, считают, что на должности заместителя министра обороны и положено как следует воровать, брать и давать взятки, пишет эксперт Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Так что очень сложно догадаться, какую такую едва заметную черту перешел гражданин Иванов. В России этот арест уже вызвал предположения, что речь идет о «наезде» на министра обороны Шойгу. На основании пока что имеющейся информации я бы не торопился делать такой вывод. Если по какой-то причине Путин решил осуществить такой арест, через некоторое время и его подчиненным должно стать ясно, какие правила игры были нарушены.

Как и ожидалось, Сенат США одобрил пакет помощи Украине

К настоящему времени точно известно, что Украина получит ракеты ATACMS, которые будут летать почти в два раза дальше, чем раньше. Можно не сомневаться, что первые партии боеприпасов поступят на фронт в ближайшие недели. Великобритания также обнародовала свой пакет помощи. Заявление премьер-министра Великобритании о том, что вся оборонная промышленность страны будет переведена на режим военного времени, дает очень важный дополнительный импульс поддержке Украины.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области на западе России. В результате нападения на предприятии вспыхнул крупный пожар. Первые сообщения о нападении на нефтеперерабатывающий завод также пришли из Воронежской области. А еще дроны атаковали тракторный завод под Липецком: на этом предприятии ремонтируют бронетехнику.

Украинские военные предупреждают, что Россия планирует новые ракетные удары, чтобы предотвратить доставку новой военной помощи на линию фронта. Поэтому последующие атаки будут сосредоточены в первую очередь на нанесении ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Ночные российские удары

Сегодня ночью российская армия атаковала Харьков ракетами С-300. По крайней мере в одном случае пострадал жилой дом. Также поступали сообщения о взрывах из Одессы, часть города осталась без электричества.

Интенсивность атак российской армии на фронтах несколько возросла.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия также активизировала свои удары в направлении Купянска. Очень активно удары велись в направлении Лимана и в направлении Северска, в районе села Белогоровка. Информации о продвижении российских подразделений за последние сутки не поступало.

В районе Бахмута интенсивность действий российской армии пока остается высокой во всех коридорах атаки. В течение вчерашнего дня российские части не смогли там продвинуться.

К северо-востоку от Авдеевки, где российские войска за последние два дня смогли продвинуться к населенному пункту Очеретино, идут тяжелые бои; Украина пытается полностью вытеснить российские части из этого населенного пункта. Российская армия продолжает атаки на других участках к западу от Авдеевки. Наступательные действия российских частей также очень активны и несколько южнее, в районах Новомигалевки и Красногоровки. Российская армия также пытается активнее атаковать в районе Угледара. Есть сообщения об улучшении позиций российских войск к западу от Авдеевки, в других местах никаких изменений нет.

На южном фронте атаки россиян к северу от Токмака были несколько активнее, чем в предыдущие дни. Также на восточном берегу Днепра были предприняты попытки атаковать украинские позиции в районе населенного пункта Крынки. Украинские военные тем временем подняли флаг Украины в поселке Казачьи Лагери на левом берегу Днепра.

Осенью прошлого года украинские военные также организовывали рейды в этот населенный пункт, однако постоянных позиций там занять не удавалось. Это гораздо более крупный поселок, чем Крынки, в которых уже постоянно находятся украинские военные. На данный момент эту акцию можно расценить как провокационную вылазку с целью отвлечь российское командование в этом регионе.

Украина пытается восстановить информационное давление в отношении Крыма. Планы по передаче ракет США и Великобритании в последние дни увязывались с планами по уничтожению российского плацдарма в Крыму. Издание Forbes получило информацию, что Украина увеличила производство ракет береговой обороны «Нептун» и дальность действия этих ракет. В качестве цели для этих ракет также легко предположить объекты преимущественно в оккупированном Крыму. Однако на нынешнем этапе войны такие атаки скорее возможны через какое-то время. В самую первую очередь украинское военное командование должно суметь стабилизировать ситуацию на территории Донбасса.

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