ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия готовит помехи для прибытия на передовую западной помощи Украине

Так что очень сложно догадаться, какую такую едва заметную черту перешел гражданин Иванов. В России этот арест уже вызвал предположения, что речь идет о «наезде» на министра обороны Шойгу. На основании пока что имеющейся информации я бы не торопился делать такой вывод. Если по какой-то причине Путин решил осуществить такой арест, через некоторое время и его подчиненным должно стать ясно, какие правила игры были нарушены.
Как и ожидалось, Сенат США одобрил пакет помощи Украине
К настоящему времени точно известно, что Украина получит ракеты ATACMS, которые будут летать почти в два раза дальше, чем раньше. Можно не сомневаться, что первые партии боеприпасов поступят на фронт в ближайшие недели. Великобритания также обнародовала свой пакет помощи. Заявление премьер-министра Великобритании о том, что вся оборонная промышленность страны будет переведена на режим военного времени, дает очень важный дополнительный импульс поддержке Украины.
Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области на западе России. В результате нападения на предприятии вспыхнул крупный пожар. Первые сообщения о нападении на нефтеперерабатывающий завод также пришли из Воронежской области. А еще дроны атаковали тракторный завод под Липецком: на этом предприятии ремонтируют бронетехнику.
Украинские военные предупреждают, что Россия планирует новые ракетные удары, чтобы предотвратить доставку новой военной помощи на линию фронта. Поэтому последующие атаки будут сосредоточены в первую очередь на нанесении ударов по железнодорожной инфраструктуре.